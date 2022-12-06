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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أقل سعر للذهب في مصر.. وعيار 14 يسجل 1220 جنيهًا

أسعار الذهب
أسعار الذهب

أسعار الذهب .. شهدت أسعار الذهب زيادة مطردة خلال تعاملات أمس الاثنين بقيمة تتراوح بين 125 إلى 150جنيها فى الجرام الواحد.

ويرصد موقع "صدى البلد" سعر الذهب فى مصر مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر  2022  على مستوى كافة الأعيرة وفقا Egypt Gold price today.

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وسجل أقل سعر للذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء نحو1220 جنيها، بينما سجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء نحو 2091 جنيها  مقارنة بـ 1966جنيها مستهل التعاملات الصباحية أمس الاثنين.  

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء نحو 1917 جنيها.

سعر عيار 21 الأشهر تداولا
 وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء نحو 1830 جنيها مقارنة بـ 1720 جنيها بالتعاملات الصباحية أمس الاثنين.

عيار 12 الأقل سعر


بلغ سعر جرام الذهب  عيار 12 الأقل سعرا اليوم الثلاثاء نحو 1046جنيها.

سعر الجنيه الذهب


وسجل سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية  اليوم الثلاثاء نحو 14640جنيها .

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء نحو  2 مليون جنيه

سعر الذهب عالميا
 

وسجل الذهب عالميا نحو 1800دولار للآوقية .

اختلاف المصنعية والدمغة


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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