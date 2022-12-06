الذهب يقفز بجنون نحو 2200 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

قفزت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بقوة لتسجل مستوى جديدا وهو الأعلى في سوق الصاغة محليا، وتخطى سعر الجرام عيار 24 اليوم 2,091 جنيها ، كما اقترب من 2200 جنيه بالمصنعية والدمغة والضريبة لبعض المشغولات.

وقفزت الأسعار في موجة هي الأقوى في تاريخ المعدن محليا على مدار أسابيع ، بلغت ذروتها اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر، إذ وصل سعر عيار 21: 1,830 جنيهًا رسميًا بدون إضافات بعد 1720 أمس.

وارتفعت أسعار الذهب، بقوة بعد أن هبطت من مستوى 1515 جنيهًا إلى 1,465 جنيها الأربعاء الماضي 30 نوفمبر ، ووصل سعر الجرام عيار 21 اليوم إلى حوالي 1900 جنيه اليوم بالمصنعية والدمغة والضريبة للشراء لبعض المشغولات.

أعلى سعر لـ الذهب

وسجل السعر أعلى مستوى وصل إليه بعد ذروة الحرب الروسية الأوكرانية ، إذ وصل الجرام عيار 24 اليوم الـ 2,091 جنيهًا رسميًا بدون مصنعية ويصل 2150 جنيها أو يزيد بمصنعية ودمغة وضريبة بعض المشغولات، كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 14,640 جنيه لأول مرة بعد 13,760 أمس.

وسجّل سعر عيار 24 اليوم 2,091 جنيها بعد 1,674 جنيهًا الأربعاء الماضي بدون إضافات، فيما سجل سعر الجرام عيار 21 : 1830 جنيهًا بدون المصنعية والدمغة.

الذهب

أسعار الذهب عالميًا

وهبطت الأسعار على المستوى العالمي لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1,770 دولارا بعد 1,806 أمس، وشهد الأصفر تراجعا،وذلك بعد أن سجلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية .

الذهب

أسعار الذهب في مصر

ونعود للتعاملات المحلية مرة أخرى، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بقوة ، وسجل الجرام عيار 24 : 2,091 جنيها بدون مصنعية، ويهتم الملايين بالبحث عن أسعار الذهب في مصر اليوم.

وسجل سعر عيار 21 اليوم 1830 جنيها وهو أعلى سعر وصل إليه، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيها الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,569 جنيها، فيما سجل سعر الجرام عيار 14 : 1,220 جنيها.

الذهب

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وشهد سعر جرام المعدن عيار 21 قفزة قوية، فيما سجل عيار 24 مبلغ 2,091 جنيها للشراء اليوم، ليتخطى خلال يوم واحد 2000 جنيه بزيادة حوالي 100 جنيه للجرام.

وزادت الأسعار اليوم، وسجل عيار 21 : 1830 جنيها بعد 1600 جنيهًا السبت 3 ديسمبر، فيما وصلت أسعار عيار 18 بين 1,526 و 1,569 جنيهًا.

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويتطلع الراغبين في الزواج والمستثمرون لأموالهم في الذهب خاصة السبائك عن أسعاره بيع وشراء في السوق، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1,780 جنيهات للبيع، فيما سجّل سعر الجرام عيار 21 للشراء 1,830 جنيها.

وقفزت أسعار الذهب عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع ، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو، ليتخطاه اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر مسجلا أعلى مستوى في تاريخه وهو 1830 جنيهًا.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر 1830 جنيها اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وكان سعر جرام الأصفر عيار 21 العام الماضي كان أقل من 1000 جنيه، حيث وصل لـ826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر الجرام عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيها و750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويهتم الملايين بشكل يومي بأسعار المعدن النفيس خاصة الذهب عيار 21، وكذلك يبحث الكثير عن سعر الجرام في مصر اليوم الثلاثاء والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء.

أسعار الذهب

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1830 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن بمصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء : 2091 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء عيار 21 : 1780 جنيها للبيع و 1830 جنيها للشراء.

سعر عيار 18

سجل سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 18 : 1569 جنيها

سعر عيار 14

سجل سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 14 : 1220 جنيها

سعر الجنيه عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 : 14,640 جنيها

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الثلاثاء عيار 24 : 1,797 دولارا .

الذهب

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتتغير أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بالمصنعية، ويتوقف هذا الاختلاف على كل محل صاغة وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

ويتطلع الراغبون في الشراء إلى معرفة سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والذي يتراوح بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار المعدن، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام ، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي والسبائك.