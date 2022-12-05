نشرة خدمات صدى البلد.. أسعار الذهب والدولار والدواجن وحالة الطقس

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت، نستعرضها فيما يلي:

استمرت أسعار الذهب اليوم الاثنين في قفزاتها الجنونية لتسجل مستوى جديدا وهو الأعلى في سوق الصاغة محليا، وتخطى سعر الجرام عيار 24 اليوم 1966 جنيها ، وتخطى 2000 جنيه رسميا بالمصنعية والدمغة والضريبة لبعض المشغولات.

استمر الدولار في سلسلة الخسائر التي بدأها منذ عدة أيام على المستوى العالمي، إذ تراجع بقوة إلى نقطة متدنية لأول مرة منذ شهر مايو الماضي...

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة ، فضلا عن خريطة سقوط الأمطار على البلاد اليوم.

سجلت أسعار الدواجن “أسعار الفراخ” استقرارا اليوم الاثنين مقارنةً بأعلى سعر وصلت إليه خلال الأيام الماضية، لتسجل 26 جنيها للأمهات في المزرعة وتصل للمستهلك بحوالي بين 29 و 30 جنيها على حسب المنطقة، و 34 -36 جنيها للكيلو البيضاء في المزرعة ،وتصل للمستهلك بين 38 و 40 جنيها حسب المنطقة.

يهتم الكثير من الراغبين في البناء بالتعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم ، إذ يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت ضمن مواد البناء ، اليوم الاثنين الموافق 5 ديسمبر 2022 ، حيث قفز طن الحديد بقيمة 1700 جنيه ...

قد يتعرض الكثير منا إلى مواقف طارئة ولا يعلم أرقام الخدمات والطوارئ وكذلك أرقام شرطة النجدة للاستعانة بها في الأزمات، ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ...

يهتم الملايين يوميا مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، والذي يبحث عنها الكثير ويقدم موقع صدى البلد خدمة التعرف على مواقيت الصلاة اليوم بحسب كل مدينة ، إذ يقدم موقع صدى البلد لقرائه مجموعة من الخدمات…