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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة خدمات صدى البلد.. أسعار الذهب والدولار والدواجن وحالة الطقس

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت، نستعرضها فيما يلي: 

تخطى 2000 جنيه رسميًا|ارتفاع جنوني لـ الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

استمرت أسعار الذهب اليوم الاثنين في قفزاتها الجنونية لتسجل مستوى جديدا وهو الأعلى في سوق الصاغة محليا، وتخطى سعر الجرام عيار 24 اليوم 1966 جنيها ، وتخطى 2000 جنيه رسميا بالمصنعية والدمغة والضريبة لبعض المشغولات.

 

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ 7 أشهر عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

استمر الدولار في سلسلة الخسائر التي بدأها منذ عدة أيام على المستوى العالمي، إذ تراجع بقوة إلى نقطة متدنية لأول مرة منذ شهر مايو الماضي...

 

الأرصاد تحذر من هذا الأمر| طقس اليوم مائل للبرودة ليلا وأمطار بـ 5 محافظات 

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة  الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة ، فضلا عن خريطة سقوط الأمطار على البلاد اليوم.

الفراخ بـ 30 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم

سجلت أسعار الدواجن “أسعار الفراخ” استقرارا اليوم الاثنين مقارنةً بأعلى سعر وصلت إليه خلال الأيام الماضية، لتسجل 26 جنيها للأمهات في المزرعة وتصل للمستهلك بحوالي بين 29 و 30 جنيها على حسب المنطقة، و 34 -36 جنيها للكيلو البيضاء في المزرعة ،وتصل للمستهلك بين 38 و 40 جنيها حسب المنطقة.

 

21 ألف جنيه رسميًا.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم بعد الزيادة الأخيرة

يهتم الكثير من الراغبين في البناء بالتعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم ، إذ يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت ضمن مواد البناء ، اليوم الاثنين الموافق 5 ديسمبر 2022 ، حيث قفز طن الحديد بقيمة 1700 جنيه ...

 

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

قد يتعرض الكثير منا إلى مواقف طارئة ولا يعلم أرقام الخدمات والطوارئ وكذلك أرقام شرطة النجدة للاستعانة بها في الأزمات، ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ...

 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

يهتم الملايين يوميا مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، والذي يبحث عنها الكثير ويقدم موقع صدى البلد خدمة التعرف على مواقيت الصلاة اليوم بحسب كل مدينة ، إذ يقدم موقع صدى البلد لقرائه مجموعة من الخدمات…

اسعار أسعار الذهب والدولار الحديد والأسمنت الطوارئ مواقيت الصلاة

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