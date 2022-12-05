الأرصاد تحذر من هذا الأمر| طقس اليوم مائل للبرودة ليلا وأمطار بـ 5 محافظات

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة ، فضلا عن خريطة سقوط الأمطار على البلاد اليوم.

5 درجات

وضمن حالة طقس اليوم ، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، أجواء خريفية مائلة للبرودة في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء، إذ تصل درجات الحرارة الصغرى الأقل إلى 5 درجات على مدينة كاترين.

تحذير هام

من جانبه قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ في تصريحات تليفزيونية إن درجات الحرارة معتدلة في ساعات النهار ،بينما مع اقتراب الليل نلاحظ انخفاض سريع في درجات الحرارة.

أضاف محمود القياتي أن فرق درجات الحرارة بين ساعات النهار وساعات الليل كبير جدا يصل إلى 14 درجة مئوية، وذلك ما تحذر منه دائما وزارة الصحة من التعرض لأمراض البرد والأمراض التنفسية.

البرد

طالع أيضا:

أمطار خفيفة

وضمن نشرة طقس اليوم، يتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة تشمل عدة مناطق وهي مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومحافظات القناة الثلاثة على فترات متقطعة، حيث تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة علي شمال البلاد.

أمطار

كما تشهد البلاد اليوم نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة تزيد الإحساس ببرودة الطقس.

شبورة مائية

وكشف الخبراء في نشرة توقعات طقس اليوم عن ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

شبورة مائية

من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية.

ارتفاع الموج

بالنسبة لحالة البحر الأحمر ضمن حالة طقس اليوم، من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم :

العظمى الصغرى

القاهرة 23 15

العاصمة الإدارية 23 14

6 أكتوبر 23 14

بنهــــا 23 15

دمنهور 23 14

كفر الشيخ 23 14

المنصورة 24 14

دمياط 22 15

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 24 12

السويس 24 15

الزقازيق 24 13

شبين الكوم 24 14

طنطا 23 14

شلاتين 27 20

الإسكندرية 22 14

العلمين الجديدة 22 14

وادي النطرون 23 15

مطروح 22 12

السلوم 21 10

سيوة 22 08

العريش 23 14

رفح 22 14

الطور 25 14

كاترين 18 05

رأس سدر 27 16

نخل 21 04

طابا 22 14

نويبع 24 14

حلايب 26 20

شرم الشيخ 26 18

الغردقة 27 17

مرسى علم 28 17

الفيوم 23 11

بني سويف 24 10

المنيا 23 10

أسيوط 24 10

سوهاج 24 11

قنا 25 12