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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعرف على الفرق بين أعراض البرد والإنفلونزا الموسمية

الانفلونزا - أرشيفية
الانفلونزا - أرشيفية

أوضحت وزارة الصحة والسكان الفرق بين نزلات البرد العادي، و الانفلونزا الموسمية  بوصفهما مرضان مختلفان لكلا منهما أسباب مختلفة عن الآخر.

 

وقالت وزارة الصحة والسكان، أنه يجب اللجوء إلي الطبيب في حالة اشتداد اعراض اي من البرد العادي أو الانفلونزا مع عدم استخدام أي مضادات حيوية. 

 

ونستعرض في التقرير التالي الفرق بين نزلات البرد والإنفلونزا:


حيث تشترك نزلات البرد والإنفلونزا في بعض الأعراض، ومع ذلك، هناك بعض الأعراض التي تميز كلاهما عن الآخر، وسنتعرف إلى أعراض كل منهما فيما يلي.

أعراض البرد العادي 


أعراض نزلات البرد أكثر اعتدالًا من الإنفلونزا وتظهر بشكل تدريجي، ولا تسبب نزلات البرد عادةً أي مضاعفات صحية، وتختفي في غضون أيام قليلة إلى بضعة أسابيع. 

تشمل أعراض نزلات البرد ما يلي:

زكام.
سيلان الأنف.
العطس.
السعال.
التهاب وحكة الحلق.
تعب خفيف 


أعراض الإنفلونزا 


على عكس نزلات البرد فإن الإنفلونزا تظهر بشكل سريع وشديد، وقد تؤدي إلى مضاعفات صحية أكثر خطورة. 

عادةً ما تختفي أعراض الإنفلونزا في أقل من أسبوعين. تشمل أعراض الإنفلونزا :

حمى معتدلة إلى مرتفعة.
قشعريرة.
التهاب الحلق.
سيلان الأنف.
انسداد الأنف.
آلام الجسم.
صداع.
إعياء وتعب شديد.
سعال جاف ومتقطع.
الغثيان والقيء وكذلك الإسهال (أكثر شيوعًا عند الأطفال).
أي أن أعراض البرد تكون أقل حدة، ولكنها تستمر لفترة أطول، بينما تختفي أعراض الإنفلونزا بشكل أسرع، ولكنها تكون أكثر شدة وقد تؤدي لمضاعفات خطيرة.

البرد الأنفلونزا الطبيب مضادات حيوية زكام اسابيع العطس تعب خفيف

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