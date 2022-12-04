احترسوا من برد الليل.. الأرصاد تحذر: الفرق بين العظمى والصغرى 14 درجة|فيديو

قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ إن الطقس في ساعات النهار مازال به درجات الحرارة معتدلة، لكن مع اقتراب الليل نلاحظ انخفاض سريع في درجات الحرارة، والطقس من معتدل الحرارة إلى مائل البرودة.

أضاف محمود القياتي خلال مداخلة هاتفية على قناة سي بي سي الفضائية في برنامج من مصر؛ أن فرق درجات الحرارة بين ساعات النهار وساعات الليل يصل إلى 14 درجة مئوية، وذلك ما تحذر منه دائما وزارة الصحة من التعرض لأمراض البرد والأمراض التنفسية.

الطقس.. مرتفع جوي

أوضح عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ أن الطقس الخريفي يتسم بالاستقرار والاعتدال في درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية لكننا نتأثر بامتداد مرتفع جوي يزيد منه وجود الهوائية تاتي من شبه الجزيرة العربية تاتيني شبه الجزيرة العربية و ستكون معتدلة على اغلب مناطق الجمهورية عقبالك قد الاستقرار حالة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والأبيض.