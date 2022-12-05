تخطى 2000 جنيه رسميًا|ارتفاع جنوني لـ الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

استمرت أسعار الذهب اليوم الاثنين في قفزاتها الجنونية لتسجل مستوى جديدا وهو الأعلى في سوق الصاغة محليا، وتخطى سعر الجرام عيار 24 اليوم 1966 جنيها ، وتخطى 2000 جنيه رسميا بالمصنعية والدمغة والضريبة لبعض المشغولات.

وقفزت الأسعار في موجة هي الأقوى في تاريخ الأصفر على مدار أسابيع ، بلغت ذروتها اليوم الاثنين 5 ديسمبر، إذ وصل سعر عيار 21: 1720 جنيهًا رسميًا بدون إضافات بعد 1630 أمس.

وشهدت أسعار الذهب، ارتفاع قويا بعد أن هبطت من مستوى 1515 جنيهًا إلى 1,465 جنيها الأربعاء الماضي 30 نوفمبر ، ووصل سعر الجرام عيار 21 اليوم إلى حوالي 1800 جنيه اليوم بالمصنعية والدمغة والضريبة للشراء لبعض المشغولات.

ووصل السعر أعلى مستوى وصل إليه بعد ذروة الحرب الروسية الأوكرانية ، إذ وصل الجرام عيار 24 اليوم الـ 1,966 جنيهًا رسميًا بدون مصنعية ويصل 2050 جنيها أو يزيد بمصنعية ودمغة وضريبة بعض المشغولات ، كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 13,760 جنيه لأول مرة.

وسجّل سعر عيار 24 اليوم 1,966 جنيها بعد 1,674 جنيهًا الأربعاء الماضي بدون إضافات، فيما سجل سعر الجرام عيار 21 : 1720 جنيهًا بدون المصنعية والدمغة.

الذهب

أسعار الذهب عالميًا

وارتفعت الأسعار على المستوى العالمي لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1,806 دولارات ، وشهد الأصفر تراجعا ،وذلك بعد أن سجلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية .

وشهد المعدن اليوم ارتفاعا ، إذ سجل 1,806.26 دولار، وسجلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب صعودا اليوم بقيمة تقترب من 8.5 دولار ، وبنسبة (0.46%).

الذهب

أسعار الذهب في مصر

وعودة للتعاملات المحلية مرة أخرى، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بقوة ، وسجل الجرام عيار 24 : 1,966 جنيها بدون مصنعية، ويهتم الملايين بالبحث عن أسعار الذهب في مصر اليوم.

وسجل سعر عيار 21 اليوم 1720 جنيها وهو أعلى سعر وصل إليه، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيها الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,440 جنيها، فيما سجل سعر الجرام عيار 14 : 1,147 جنيها.

الذهب

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وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 قفزة قوية، فيما سجل عيار 24 مبلغ 1,966 جنيها للشراء اليوم، ليقصر الطريق بقوة فوق 2000 جنيه.

وزادت الأسعار اليوم، وسجل عيار 21 : 1720 جنيها بعد 1600 جنيهًا السبت 3 ديسمبر، فيما وصلت أسعار عيار 18 بين 1,440 و 1,474 جنيهًا.

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويتطلع الملايين وأبرزهم المستثمرون لأموالهم في الذهب خاصة السبائك عن أسعاره بيع وشراء في السوق، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1,680 جنيهات للبيع، فيما سجّل سعر الجرام عيار 21 للشراء 1,720 جنيها.

وقفزت أسعار الذهب عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع ، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو، ليتخطاه اليوم الأحد 4 ديسمبر مسجلا أعلى مستوى في تاريخه وهو 1720 جنيهًا.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر 1,720 جنيها اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وكان سعر جرام الأصفر عيار 21 العام الماضي كان أقل من 1000 جنيه، حيث وصل لـ826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر الجرام عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيها و750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويهتم الملايين بشكل يومي بأسعار المعدن النفيس خاصة الذهب عيار 21، وكذلك يبحث الكثير عن سعر الجرام في مصر اليوم الاثنين والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء.

أسعار الذهب

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1720 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن بمصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين : 1966 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين عيار 21 : 1680 جنيها للبيع و 1720 جنيها للشراء.

سعر عيار 18

سجل سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 18 : 1,397 جنيها

سعر عيار 14

سجل سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 14 : 1,087 جنيها

سعر الجنيه عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 12,800 جنيها

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الاثنين عيار 24 : 1,797 دولارا .

الذهب

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتتغير أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية، ويتوقف هذا الاختلاف على كل محل صاغة وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

ويتطلع الراغبون في الشراء إلى معرفة سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والذي يتراوح بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار المعدن، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام ، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي والسبائك.