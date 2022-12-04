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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

فاق التوقعات.. الذهب يستهل تعاملات اليوم بارتفاع 40 جنيها للجرام

مشغولات ذهبية - صورة
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

واصلت أسعار الذهب اليوم الأحد 4-12-2022، في مصر الارتفاع على مستوى جميع الأعيرة وفي كافة محالات الصاغة.

سعر الذهب اليوم 

وارتفع سعر الذهب اليوم الاحد 4 ديسمبر 2022، بنحو 40 جنيها عقب ارتفاع أمس السبت بنحو 35 جنيها، ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب في مصر ضمن نشرته الخدمية التي تشمل أسعار الذهب وسعر الدولار وأسعار صرف العملات الأخرى.

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وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت 225 جنيها خلال أسبوع “من الأحد الماضي وحتى اليوم الأحد 4-12-2022”.

سعر الذهب عيار 24

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 1997 جنيها للجرام 

سعر الذهب اليوم عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 1670 جنيها للجرام 

سعر الذهب  عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد 4-12-2022، سجل 1432 جنيها للجرام 

وقال مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، ناجي فرج، إن ارتفاع أسعار الذهب الحالية غير مبرر بسبب التكالب على شراء المعدن الأصفر بدعم من شائعات اقتصادية منتشرة تدفع المستثمرين أو الباحثين عن أوعية ادخار نحو شراء الذهب.

وتوقع مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، حدوث هدوء نسبي في أسعار الذهب الفترة المقبلة، بعد انتهاء قوى الطلب التي دفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية.

وقال الدكتور ناجي فرج، إن متوسط السعر العادل للذهب عند مستوى 1200 جنيه لعيار 21

شراء الذهب 

ونصح بعدم شراء الذهب خلال الفترة الحالية، قائلًا: "ننصح المواطنين بالتريث قليلًا في شراء الذهب حاليًا".

وقال  هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن التذبذب في أسعار الذهب يؤثر على التجار بشكل سلبي.

وعن العوامل التي تؤثر على أسعار الذهب قال؛ إن العوامل التي تؤثر في السوق المحلي أهمها زيادة الطلب على الذهب بشكل غير طبيعي، وذلك بسبب جعل الذهب لأنه وعاء إدخاري كملاذ آمن في الإستثمارات.

 

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