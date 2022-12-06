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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير عام إدارة الشيخ زويد التعليمية يتفقد المدارس في جولات ميدانية

جولات ميدانية للمدارس
جولات ميدانية للمدارس بالشيخ زويد




تنفذ إدارة الشيخ زويد التعليمية   محافظة شمال سيناء ، جولات ميدانية للمدارس، لمتابعة سير العمل  وانتظام العملية التعليمية.. حيث تفقد سلامة سلمان مدير عام إدارة الشيخ زويد التعليمية  ، و أيمن احمد ابو شقرة وكيل الإدارة ، مدرسة السكة الحديد تعليم أساسي بنات.

 و ذلك للاطلاع على سير و انتظام العمل في المدرسة بتوجيهات  اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء.


ووجه مدير عام الإدارة ، باتباع كافة الإجراءات الصحية الوقائية حرصا علي سلامة الجميع ، و كذلك متابعة الأعمال المكتبية و مجريات اليوم الدراسي.

و أكد مدير الإدارة،  على ضرورة الاهتمام بالانشطة و أعمال النظافة و المشاركة في المسابقات متمنيا لفريق العمل بالمدرسة التوفيق والسداد.

 

أعمال الترميمات

وفي نفس السياق..  تابع أيمن احمد ابو شقرة وكيل الإدارة أعمال الترميمات في مدرسة السادات الثانوية التجارية في قرية الجورة  جنوب الشيخ زويد، و رافقه في الزيارة حاتم حسين رئيس قسم التعليم الفنى  ، ومبارك راشد مدير التعليم الثانوي و علي عودة رئيس قسم التخطيط بالإدارة.. و ذلك للاطلاع  على مجريات أعمال الترميم.
 

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خدمات عديدة تقدمها شمال سيناء لذوى الهمم  

 

 

الشيخ زويد جولات ميدانية المدارس التعليمية

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