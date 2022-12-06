بحضور أيمن عاشور.. توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي القاهرة الجديدة التكنولوجية وستراثكيلاند البريطانية

وقع رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، اليوم، مذكرة تفاهم مع جامعة ستراثكيلاند البريطانية، التي تعُد من كُبرى الجامعات المُتخصصة في الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



كما حضر التوقيع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، ورؤساء الجامعات التكنولوجية، ورئيس جامعة الجلالة، وعدد من الشخصيات الهامة، بشأن التعاون بين الجانبين فى مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وذلك اليون الثلاثاء بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالقاهرة الجديدة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد افتتح الخميس الماضي، جامعة المنصورة الجديدة، والتي جاء إنشاؤها استجابة لرؤية تطوير التعليم العالي المصري، وإتاحة فرص تعليمية متميزة بمعايير عالمية، وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة، من خلال تقديم برامج أكاديمية ومهنية متميزة؛ بما يسهم في خدمة وتنمية المجتمع المصري وفقًا لرؤية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وتعد الجامعة من جيل الجامعات الذكية، وبدأت الدراسة بها العام الماضي، وتقع على مساحة 127 فدانًا، وتعتمد على البرامج البينية الحديثة، ومنها: برامج كلية الأعمال (ريادة الأعمال والابتكار، الإدارة، التمويل والاستثمار، المحاسبة ونظم المعلومات، التسويق، اللوجستيات وسلاسل الإمداد، الاقتصاد والعلوم السياسية)، برامج كلية المعاملات القانونية الدولية (المعاملات القانونية الدولية)، برامج كلية علوم وهندسة المنسوجات (علوم وهندسة مواد المنسوجات، هندسة كيمياء البوليمرات والألوان للمنسوجات، إدارة وتسويق الملابس والمنسوجات، تصميم المنسوجات والموضة ستبدأ الدراسة بها العام القادم)، برامج كلية الهندسة (هندسة وتكنولوجيا الإعلام، هندسة وتكنولوجيا تنفيذ الأعمال المدنية، هندسة تطوير المنتجات، هندسة الطيران والفضاء، هندسة البترول والغاز، العمارة البيئية والتكنولوجيا البيئية، الهندسة الطبية الحيوية، هندسة الطاقة، هندسة الميكاترونيات).

ومن بين البرامج التي تقدمها الجامعة برامج كلية علوم وهندسة الحاسب (هندسة الحاسب، هندسة الذكاء الاصطناعي، علوم الحاسب، علوم الذكاء الاصطناعي، المعلوماتية الطبية الحيوية) برامج كلية العلوم (الكيمياء الصناعية، البيولوجيا الجزيئية، علوم الأدلة الجنائية، برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية) برامج كلية الطب (الطب والجراحة) برامج كلية طب الأسنان (طب الأسنان) برامج كلية الصيدلة (الصيدلة، دكتور الصيدلة Pharm D ).

ويعتمد التدريس في الجامعة على نظام التعليم وجهًا لوجه، مع تطبيق أنظمة الدراسة التفاعلية، وبلغ إجمالي عدد المنح الدراسية التي قدمتها الجامعة للطلاب الملتحقين بها من مختلف الشهادات هذا العام 413 منحة.