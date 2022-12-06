المريخ الكوكب الأحمر يقترن بالشمس الخميس...هل هناك خطر على الأرض ؟

سنكون على موعد يوم الخميس مع ظاهرة فلكية هامة، حين يقترن كوكب المريخ مع الشمس في سماء منظورنا في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق،أن كوكب المريخ الأحمر سيكون في أقرب وضع له بالنسبة للأرض في ذلك اليوم حيث يكون في وضع التقابل مع الشمس.

وأوضح تادرس أن كوكب المريخ الأحمر سوف يضئ وجه المريخ بالكامل فيكون أكثر إشراقا من أي وقت آخر في العام، وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير كوكب المريخ.

أشار أستاذ الفلك أن بدر القمر سوف يترائى على مقربة من المريخ طوال الليل في ذلك اليوم أيضا.

ويعد اقتران اقتران المريخ مع الشمس يكون الكوكبين (الأرض والمريخ) على جانبين متقابلين من النظام الشمسي، وأثناء التقابل يكون المريخ والشمس على جانبين متقابلين من السماء تمامًا مثل القمر البدر، حيث يظهر المريخ فوق الأفق عند غروب الشمس ويغرب عند شروقها، لذا فهو مشاهد طوال الليل.

المريخ (الكوكب الأحمر)

ويعد كوكب المريخ هو رابع الكواكب من حيث البعد عن الشمس، وتبلغ المسافة بينهما ما يقارب من 228 مليون كم، ويقع كوكب المريخ في المركز السابع بين كواكب المجموعة الشمسية من حيث الحجم ويبلغ قطره 3400 كم تقريباً أي ما يعادل نصف قطر الأرض.

يظهر المريخ بلون أحمر، والسبب في ذلك وجود كميات كبيرة من الصدأ أو أكسيد الحديد في صخوره وتربته، ويشتهر المريخ الآن في أحيان كثيرة باسم الكوكب الأحمر

جدير بالذكر أن المريخ يحتوي على أكبر بركان في المجموعة الشمسية وهو بركان جبل أوليمبوس الذي يبلغ ارتفاعه 24 كم، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف ارتفاع قمة إفرست على الأرض.

وعل جانب آخر وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أننا على مواعد على مدار يومين الأربعاء والخميس الموافق 8-7 ديسمبر مع اقتران القمر مع كوكب المريخ (الكوكب الأحمر).

وأكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن اقتران القمر وكوكب المريخ يمكن ملاحظته من بعد غروب الشمس يوم الأربعاء ودخول الليل حتى ظهور الشفق الصباحي فجر اليوم التالي 8 ديسمبر .

وأشار الدكتور "تادرس" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أننا نلاحظ أثناء اقتران القمر مع كوكب المريخ وجود كوكب الزهرة اللامع بالقرب من الأفق الغربي والذي يغرب مبكرا في حوالي 7:15 مساءا.

ونوه أستاذ الفلك، أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأضاف أستاذ الفلك أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.