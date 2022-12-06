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تعليم

رئيس جامعة سوهاج يشهد فعاليات البرنامج التدريبي لنظام الدراسة والامتحانات وفق الساعات المعتمدة

صدى البلد

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، فعاليات البرنامج التدريبي لنظام الدراسة والامتحانات وفق نظام الساعات المعتمدة، والذي نظمته الإدارة العامة للتنظيم والإدارة، واستهدف العاملين بإدارات شئون الطلاب.

وذلك بمقر مركز تنمية الموارد البشرية بالحرم الجامعي القديم، بحضور أماني عثمان مدير عام إدارة التنظيم والإدارة، والدكتور صبري باسط المدير التنفيذي لمركز الاختبارات الإلكترونية والقياس والتقويم.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، إن البرنامج التدريبي يتناول مفهوم الساعات المعتمدة والتطور التاريخي لها، وتعديل المادة ٧٩ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والخاصة بنظام وعدد سنوات الدراسة ومتطلبات التخرج.

بالإضافة إلى نظام الفصول الدراسية في الساعات المعتمدة والمقررات الإجبارية والاختيارية للكليات والجامعة، مضيفاً أنه  يتضمن ايضاً التعريف بكيفية تسجيل المقررات للطالب، وذلك وفقاً للحد الأقصى والأدنى حسب مستوى الطالب العلمي ومحددات استخدام الفصل الصيفي.

وذلك إلى جانب كيفية تقييم الطالب في الساعات المعتمدة، وحساب المعدل الفصلي GPA وحساب المعدل التراكمي العام  CGPA  للطالب، والعمل على كيفية تحديد العلامات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر وشرح لمصطلحات الحذف والإضافة والانسحاب والتأجيل والإرشاد الأكاديمي.

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جامعة سوهاج

وأوضح الدكتور صبري باسط أنه خلال البرنامج التدريبي يتم استعراض الجوانب الإجرائية والتنظيمية لأعمال الامتحانات بالجامعة في ضوء الامتحانات الورقية والإلكترونية، كما أنه يتم إجراء مقارنة بين النظام الفصلي ونظام الساعات المعتمد.

وذكرت أماني عثمان أنه يشارك بالتدريب ٣٢ متدرب من العاملين بإدارات شئون الطلاب بالجامعة، ويستمر لمدة ٣ أيام، حيث يحاضر بالبرنامج التدريبي كلاً من الدكتور محمد توفيق القائم بأعمال عميد كلية الآدابوالدكتور صبرى باسط المدير التنفيذي لمركز الاختبارات الإلكترونية والقياس والتقويم، والدكتور حازم عبد الرحمن الأستاذ بكلية الزراعة، وصابر محمد عطية القائم بعمل مدير عام شئون طلاب مركزية .

 

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