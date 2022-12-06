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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتابع أعمال تبطين ترعة بقرية شما

محافظ المنوفية يتفقد
محافظ المنوفية يتفقد تبطين الترع


تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال رصف وتطوير محور الطريق الدائرى بمدينة أشمون وذلك ضمن أعمال الخطة الإقتصادية والإجتماعية للعام المالى 2022/2023 للوقوف على حجم الأعمال المنفذة وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة .

جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة أشمون لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بنطاق مركز ومدينة أشمون ، رافقه المهندس حمدي شوقي وكيل وزارة الري والموارد المائية بالمحافظة ، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.

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حيث تابع المحافظ الأعمال التحضيرية لرصف المحور الجديد بداية من ميدان الخالدين وحتى كوبرى الغرباوى بطول (1.5)كم ، حيث من المقرر رصف الطريق وتوسعته (إتجاهين) وتم الإنتهاء من تركيب البلدورات وبلاعات الأمطار ورفع مطابق الصرف الصحى وجارى إنشاء الجزيرة الوسطى وتوريد وفرد طبقة الأساس تمهيدا لبدء أعمال الرصف .

 

 ووجه المحافظ الشركة المنفذة بتطوير ورفع كفاءة ميدان الخالدين ضمن أعمال التطوير لإضفاء المظهر الحضارى والجمالى ، مؤكداً أهمية المحور الجديد في تحقيق السيولة المرورية اللازمة كونه طريق حيوى وهام يربط قرى مركز أشمون بطريق (21) أشمون /سمادون وصولا للطريق الإقليمى ، مشدداً على القائمين بالأعمال بتسريع وتيرة العمل لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز مع الإلتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المقررة. 


فيما تابع المحافظ أعمال قطع الفرمة بشارع مجمع المواقف ( امتداد شارع الثورة ) بداية من امتداد كوبرى الغرباوى وحتى كوبرى شرف بطول (350) م ، حيث تم الإنتهاء من أعمال ترفيق الشارع من تركيب خطوط الصرف الصحى وتوصيلات الغاز الطبيعى تمهيداً للبدء في الرصف .

و أكد رئيس المدينة  على أن العمل جارى على قدم وساق بكافة الشوارع المدرجة بخطة الرصف الجديدة بواقع (11) شارع بنطاق المدينة بقيمة إستثمارات تقدر بـ (87) مليون جنيه لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.


و تابع محافظ المنوفية أعمال تبطين ترعة جنابية الأنجب بقرية شما بمركز أشمون بطول ( 6كيلو و 250 متر ) كم وبتكلفة (22) مليون جنيه ، وذلك ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين المجاري المائية والترع بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ (3كيلو و500 متر ) وجارى أعمال تدبيش الأحجار و الصبة الخرسانية بنسبة إنجاز تقارب (50%) وتخدم قرى الأنجب وسمادون وشما ، ووجه المحافظ برفع نواتج التبطين أولا بأول وتسوية وتمهيد الطريق المجاور للترعة لتسهيل الحركة المرورية ، هذا وأوضح وكيل وزارة الرى والموارد المائية أن إجمالي أعمال التبطين التي يتم تنفيذها بمركز أشمون بلغ ( 55 ) مشروع بمجموع أطوال تقدر بـ ( 221) كم بنسبة تنفيذ (70%) ، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من (21) مشروع وجارى نهو الأعمال بـ (8) مشروعات لخدمة المساحات الزراعية وزيادة إنتاجيتها وتحقيق نقلة حضارية وبيئية ورفع الحياه المعيشة للمواطنين. 


فيما تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية بمحطة معالجة طهواى بقرية شما والمقامة على مساحة (7) أفدنة وبتكلفة (120) مليون جنيه واستمع لشرح تفصيلى عن الموقف التنفيذى للمحطة والتى تعمل بطاقة إستيعابية تقدر بـ (10) ألاف م3/ساعة تنفيذ شركة (جاما) ، حيث جارى أعمال مبنى الكهرباء والمدخل والمصافى وحوض التهوية (1) وأحواض تركيب وطلمبات الحمأة والتلامس وجارى إستكمال أعمال المبانى بالمحطة ومن المقرر نهوها في شهر ابريل القادم.


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جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
الصرف الصحى محافظ المنوفية الوحده المحلية الطريق الدائرى مدينة اشمون وزارة الرى مشروعات الطرق تبطين الترع

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