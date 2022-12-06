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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

دكتور وسيم السيسي

هادي التونسي - طبيب
هادي التونسي - طبيب وسفير سابق

تتعجب وأنت تشاهده يتحدث بأدق التفاصيل و بشكل موسوعي في أمور الحضارة و التاريخ و الأديان و الأدب و الفلسفة و العلوم و السياسة و الطب، و تراه بعقل ناقد جدلي يتفحص مختلف الآراء و النظريات.

 و يصل الدكتور وسيم السيسي لاستنتاجات أحيانا متفردة، ينشرها، و يدافع عنها بنزاهة علمية و موضوعية، حتي لو خالفت نظريات أشهر مفكري العالم الذين استوعب اسهاماتهم، و حتي لو تعارضت مع السائد و المعمول به محليا و دوليا ، بل و بشجاعة نادرة و إنتماء صارم و إيمان حازم يكتب و يحاضر و يسهم بما يوقظ وعي و هوية و حماس الشعب، و ربما يلهم القادة.

تتعجب مرة أخري عندما تعرف انه طبيب حصل علي اعلي شهادات تخصصه، بل له اختراع في مجاله و عمل يومي مضني إضافة لريادة نشاط اجتماعي و ثقافي توعوي و مهام علمية و سفريات الي الدول المتقدمة و صلات بعلمائها.


و تتعجب ثالثا للمحبة و الاعجاب و الاحترام الذي يحظي به شعبيا و حتي ممن يعارضونه رغم آرائه المجددة و المخالفة للأفكار الجامدة و العقول المغلقة، تلك الآراء التي جعلته ضيفا معتادا في ارقي المنتديات و اشهر البرامج الإعلامية الحوارية.

وعلى المستوى الانساني و انت تتابع حواراته تجده يجمع بين الشموخ و التواضع، بين عفة الأسلوب و شجاعة الرأي، بين وضوح الرؤية و سعة الاطلاع، بين المودة و الصدق، بين التفهم و الحزم، و يعبر بثقة و قوة و شغف عما يعتقده بصوت و أسلوب يحفز سامعيه. و لكل ذلك و حتي و انت تسلم انك أمام عبقري مبدع و مصلح يؤمن برسالته و ينشرها بكل ما أوتي به من عزم، من أين له بتلك الطاقة و بذلك الوقت و الجهد!.

قليل ما تجده منشورا عن نشأته، و ذات مرة في حوار اعلامي ذكر الدكتور وسيم السيسي انه اختار شريكة حياته طبيبة ذات عقل جدلي مشابه، و انه اسمي ذريته وفق أسماء اعلام الحضارة و العلم و الفلسفة و الجمال و المحبة مصريا و عالميا، و تحدث عن أسس حاكمة له في علاقاته قائمة علي الاحترام و الصدق، كما تناولت عدد من حواراته المبادئ السامية التي عمل بها قدماء المصريون و بنوا بها حضارتهم الالفية متحديا النظريات العالمية المغرضة سواء دافعها عقائدي أم عنصري، ليعيد لقدماء المصريين اعتبارهم، و ليعيد لقومه ايمانهم بملكاتهم و تراثهم و هويتهم بما يحفزهم للمستقبل ،رغم ما علق بهم من عهود احتلال اجنبي لنحو الفين و خمسمائة عام و حروب و ثورات و انفجار سكاني و معتقدات وافدة و جهل و فقر.

تحدثني سيرته ان وراء تلك الشخصية العبقرية القدوة و ذلك الإنجاز العلمي و المعرفي  و هذا الدور الاجتماعي الريادي الإصلاحي الذي يؤديه بتفاني و شغف و اخلاص.

 دكتور وسيم السيسي تربية قويمة و إيمان بالمغزي و نفسية سوية متناغمة، تتمتع بسلام داخلي، أطلق الطاقة الوفيرة المرنة مندمجة بالحياة و الواقع، تعمل بحب و اعتزاز و أريحية كل أنشطته المهنية و العلمية و المعرفية، و يمارس علاقاتها الإنسانية بصدق و احترام و عطاء، و يقوم بعمل رائد و أصيل و إصلاحي، يهدف لاستعادة الهوية و اطلاق إمكانيات و ملكات المصريين نحو مستقبل، يلائم سيرة قدمائهم ، و يعلي شأن وطن، هم به جديرون لو ألهمهم دوره و سيرته و آمنوا بأنفسهم و استعادوا هويتهم و عملوا من أجل بلدهم مصر بذلك العطاء و التفاني والإخلاص.

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