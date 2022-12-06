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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 16 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد أعمال إنشاء موقف نموذجي بأشمون

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

تفقد اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية، أعمال إنشاء مجمع المواقف النموذجى بمدينة أشمون والمقام على مساحة 3 أفدنة وبسعة 231 سيارة بتكلفة ما يقرب من 16 مليون جنيه وتنفذه الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

ومن المقرر إنهاء المشروع بنهاية ديسمبر الجارى، وسيضم الموقف (18) محل و(4) ورش ودورات مياة وخزان حريق أرضى وغرف للأمن والإدارة .

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وأوضح رئيس مدينة اشمون، إلى أنه جارى الإنتهاء من إنشاء وتطوير 9 مواقف نموذجية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى (الكوادى - جريس - سمادون- سنتريس - شطانوف - دلهمو - قورص- شنشور- شما) لتطوير الخدمات بالريف المصرى .

ووجه المحافظ بتسريع الأداء والإلتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لضمان الإنتهاء منه وفق التوقيتات المقررة ، مشيراً إلى أن الهدف من إقامة المشروع إحداث سيولة مرورية والحدمن الزحام وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالينا بمركز أشمون

حياة كريمة المبادرة الرئاسية محافظ المنوفية مدينة اشمون مشروعات المنوفية مشروعات الطرق جولة تفقدية

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