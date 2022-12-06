هند الهلالي: عقوبات رادعة للحد من العنف ضد المرأة داخل جامعة عين شمس

أكدت الدكتورة هند الهلالي أستاذ مساعد في قسم الطب الشرعي السموم الإكلينيكية بكلية الطب ومدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة عين شمس أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالغا بالمرأة المصرية مؤكدة أن ما حدث خلال السنوات القليلة الماضية من تميكن المرأة لم يحدث علي مر العصور " المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي .

وأشارت الدكتورة هند الهلالي خلال تصريحاتها لـ صدي البلد الي أنه قام متخذ القرار بجامعة عين شمس بدعم المرأة داخل الجامعة وتحقيق مبدا الحماية والمساواة من خلال انشاء وحدة مخصصة لمناهضة التحرش العنف ضد المرأة داخل الجامعة والهدف من إنشاء الوحدة هو ردع كافة صور العنف ضد أي امرأة داخل الحرم الجامعي سواء كانت طالبة أو عضو هيئة تدريس، متابعة أن ذلك تم بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان منذ 2015 حتي تم إطلاق هذه الوحدة بصفة رسمية لمناهضة جميع صور العنف داخل الحرم بهدف توفير بيئة دراسة وعمل آمنة ويعتبر وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة عين شمس الاولي علي مستوي الجامعات المصرية .

وأضافت الدكتورة هند الهلالي أن الوحدة تعمل علي توفير بيئة امنه داخل الحرم الجامعي من خلالها تتمكن المرأة الطالبة الموظفة والأستاذة الجامعية من العمل والإنتاج بحرية وقوة دافعة للمجتمع الجامعي واجتماعيا تربويا وعلميا.

وأوضحت الدكتورة هند الهلالي أن الوحدة تواجه العنف ضد المرأة بالجامعة من خلال اللجنة القانونية ولجنة الدعم النفسي وكذلك لجنه التدريب وتنمية القدرات واللجنة الاجتماعية وريادة الأعمال بعقوبات رادعة للحد من الظاهرة .