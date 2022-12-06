أخبار التعليم.. توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية وستراثكيلاند البريطانية.. اليوم إعلام القاهرة تناقش قضية مناهضة العنف ضد المرأة في ندوة علمية

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

محاضرة تعريفية بزراعة عين شمس عن البرنامج المشترك لمركز الابتكار وجامعة برلين

ينظم نادي الإبتكار وريادة الأعمال بكلية الزراعة جامعة عين شمس محاضرة تعريفية عن البرنامج المشترك بين مركز الابتكار و ريادة الأعمال Hub وجامعة برلين التقنية ألمانيا وذلك يوم الثلاثاء 6 ديسمبر الساعة 11 صباحاً، بقاعة المؤتمرات بكلية الزراعة جامعة عين شمس، تحت رعاية محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة،الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة، الدكتور ولاء عبدالغني وكيل الكليه للدراسات العليا والبحوث ، الدكتور هشام الحريرى وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب.

جامعة حلوان تعلن عن مسابقة في الاحاديث النبوية

تنظم إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان مسابقة الانشاد الديني وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية وستراثكيلاند البريطانية.. اليوم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إقامة فاعليات توقيع مذكرة تفاهم بين رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية وجامعة ستراثكيلاند البريطانية بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تعُد من كُبرى الجامعات المُتخصصة في الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

26 ديسمبر.. كلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة تنظم المؤتمر السنوى لها

أعلنت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة ، عن انعقاد المؤتمر العلمى السنوى بعنوان " حوض النيل مستقبل التنمية المستدامة الفرص و التحديات ، وذلك خلال الفترة ٢٦-٢٧ ديسمبر .

إعلام القاهرة تناقش قضية مناهضة العنف ضد المرأة في ندوة علمية.. اليوم

تنظم مركز بحوث ودراسات المرأة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، الثلاثاء المقبل ٦ ديسمبر ۲۰۲۲، ندوة تحت عنوان "مصر.. ومناهضة العنف ضد المرأة"، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.