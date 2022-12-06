26 ديسمبر.. كلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة تنظم المؤتمر السنوى لها

أعلنت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة ، عن انعقاد المؤتمر العلمى السنوى بعنوان " حوض النيل مستقبل التنمية المستدامة الفرص و التحديات ، وذلك خلال الفترة ٢٦-٢٧ ديسمبر .

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة و الدكتور عطية الطنطاوي عميد الكلية .

و يأتى اختيار موضوع المؤتمر الدولى السنوى للكلية للعام الجامعى ٢٠٢٢-٢٠٢٣ ، فى إطار اهتمام الدولة المصرية بالملف الافريقى و تنفيذا لتوجيهات السياسات المصرية الخارجيه ، و تمشيا مع رؤية الاتحاد الافريقى و انطلاقا من الدور الريادي لمصر فى القارة الافريقية وما يعكسه الاهتمام البالغ لرؤية مصر ٢٠٣٠ بقضايا التنمية المستدامة فى القارة ، ومن ثم فى حوض النيل.