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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

26 ديسمبر.. كلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة تنظم المؤتمر السنوى لها

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

 

 

أعلنت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة ، عن انعقاد المؤتمر العلمى السنوى بعنوان " حوض النيل مستقبل التنمية المستدامة الفرص و التحديات ، وذلك خلال الفترة ٢٦-٢٧ ديسمبر .

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة و الدكتور عطية الطنطاوي عميد الكلية .

و يأتى اختيار موضوع المؤتمر الدولى السنوى للكلية للعام الجامعى ٢٠٢٢-٢٠٢٣ ، فى إطار اهتمام الدولة المصرية بالملف الافريقى و تنفيذا لتوجيهات السياسات المصرية الخارجيه ، و تمشيا مع رؤية الاتحاد الافريقى و انطلاقا من الدور الريادي لمصر فى القارة الافريقية وما يعكسه الاهتمام البالغ لرؤية مصر ٢٠٣٠ بقضايا التنمية المستدامة فى القارة ، ومن ثم فى حوض النيل.

كلية الدراسات الافريقية رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة Jobs Education

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