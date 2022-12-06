إعلام القاهرة تناقش قضية مناهضة العنف ضد المرأة في ندوة علمية.. اليوم

تنظم مركز بحوث ودراسات المرأة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، الثلاثاء المقبل ٦ ديسمبر ۲۰۲۲، ندوة تحت عنوان "مصر.. ومناهضة العنف ضد المرأة"، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

يأتي ذلك برعاية كل من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودعم الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام، وبإشراف الدكتورة ثريا أحمد البدوي مدير مركز بحوث ودراسات المرأة .

ويشارك في ندوة المركز من الضيوف المتحدثين كل من الدكتور منى الحديدي عضو لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة بجامعة القاهرة، والمستشار علاء الشيمي وكيل قطاع المرأة والطفل وحقوق الإنسان بوزارة العدل، والفنان المهندس محمد ثروت، والدكتور ناهد عبد الحميد مدير ملتقى الهناجر الثقافي بدار الاوبرا المصرية ممثلا عن وزارة الثقافة.

وعلي جانب نظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حملة بعيادة كلية الحقوق للكشف المبكر عن أمراض الكبد الدهني والوزن المثالي، لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة، للوقاية من تليف الكبد والأورام السرطانية.

كما نظمت الجامعة قافلة طبية علاجية للمسنين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، في عدة تخصصات طبية شملت أمراض الباطنة، والرمد، والعظام، والأمراض النفسية، وذلك بمركز رعاية المسنين بالجامعة في إطار مبادرة حياة كريمة ودور الجامعة الخدمي والتنموي، والحرص على دعم المنظومة الصحية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لهم، وتم خلالها توقيع الكشف الطبي لنحو 55 حالة وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الحملة التي أطلقتها الجامعة للكشف المبكر عن الكبد الدهني ضمت نخبة متميزة من أساتذة كلية طب قصر العيني، وتم خلالها إجراء الكشف على أكثر من 68 حالة وتم إجراء التحاليل الطبية والسونار لعدد 45 حالة، مشيرًا إلى استخدام جهاز ثلاثي الأبعاد للكبد لـ 50 حالة ثبت إصابتها بالكبد الدهني، كما تم قياس الطول والوزن وعرض الحالات المُصابة على دكتور تغذية لتوعيتهم بالعادات الغذائية السليمة.