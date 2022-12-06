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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

محاضرة تعريفية بزراعة عين شمس عن البرنامج المشترك لمركز الابتكار وجامعة برلين

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم نادي الإبتكار وريادة الأعمال بكلية الزراعة جامعة عين شمس محاضرة تعريفية عن البرنامج المشترك بين مركز الابتكار و ريادة الأعمال Hub وجامعة برلين التقنية ألمانيا وذلك يوم الثلاثاء 6 ديسمبر الساعة 11 صباحاً،  بقاعة المؤتمرات بكلية الزراعة جامعة عين شمس، تحت رعاية محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة،الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة، الدكتور ولاء عبدالغني وكيل الكليه للدراسات العليا والبحوث ، الدكتور هشام الحريرى وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب.

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تهدف المحاضرة إلى معرفة  كيفية الاستفادة من البرنامج والمشاركة في المؤتمر وإمكانية الحصول علي أحدي مميزات المؤتمر (Summer and winter school in TU Berlin)

الفئات المستهدفة من المشروع هما الباحثين من أعضاء هيئة التدريس من جامعة عين شمس وطلاب الدراسات العليا و طلاب السنوات الأخيرة بالكلية .

وكان قد نظمت كلية الزراعة جامعة عين شمس بالتعاون مع كلية الزراعة جامعة بني سويف ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في مصر ندوة ( التغير المناخي وعلاقته بجودة التربة ) وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتربة.world soil day.

وتحت رعاية  أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ،  أ.د. أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس ، أ.د. منصور حسن أحمد رئيس جامعة بني سويف ، أ.د. عبد اللاه سيد حسين عميد كلية الزراعة جامعة بني سويف ،  أ.د. هشام الحريري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب . وبحضور لفيف من اعضاء هيئة التدريس ومن طلاب جامعة عين شمس وطلاب جامعة بنى سويف .

وتم القاء العديد من المحاضرات العلمية التى تناولت التوعية باهمية التربة وكيفية الحفاظ عليها فى مواجهة التغييرات المناخية ، وشملت المحاضرات خبراء فى المجال ومنهم دكتور محمد عبدالمنعم، خبير التغيرات المناخية والبيئة، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال افريقيا (التغيرات المناخية وصحة التربة: أمثلة من منطقة الشرق الأدنى وشمال افريقيا) و أ.د/ محمد محمود عيسى احمد رئيس مجلس ادارة سابق لهيئة الأرصاد الجوية المصرية واستشاري علوم البيئة والغلاف الجو محاضرة بعنوان التغير المناخي ومصر الخضراء ، أ.د/ مصطفى قطب وكيل الكلية الزراعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة بنى سويف محاضرة بعنوان المحاضرة: تاريخ التكيف مع التغيرات المناخية فى مصر، أ.د/ سامي عبد الله استاذ الاراضي كلية الزراعة جامعة عين شمس عنوان المحاضرة: الاراضي والبصمة البيئية

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