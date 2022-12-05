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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. انطلاق فعاليات ورشة التدريب العالمية لجراحات العمود الفقري بطب عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنطلق اليوم الإثنين الموافق 5 من ديسمبر الجاري فاعليات ورشة التدريب العالمية لجراحات العمود الفقري والتي تقام سنوياً تحت إشــراف  الدكتور عبد الفتاح محمد فتحى سعود الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب  .

تعقد الورشة التدريبية لجراحات العمود الفقري بالتعاون بين كلية الطب – جامعة عين شمس والجمعية المصرية لجراحة العظام والجمعية العالمية لجراحة العمود الفقرى تحت أشراف كلا من : الدكتور عبد الفتاح محمد فتحى سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب - و استاذ جراحة العظام والعمود الفقرى بكلية الطب جامعة عين شمس - الرئيس السابق والفخرى للجمعية العالمية لجراحة العمود الفقرى والدكتور مجدى جمال عبد القادر رئيس وحدة جراحة العمود الفقرى – بكلية الطب جامعة عين شمس و أ.د. باولو بيريرا  الرئيس الحالي للجمعية العالمية لجراحة العمود الفقري – جامعة بورتو و أ.د. أندرو ويكفيلد أستاذ جراحات العمود الفقرى بجامعة هارفورد – الولايات المتحدة الأمريكية.

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تقام الورشة الدولية لتدريب عدد 30 من صغار جراحي العمود الفقرى بمصر والأطباء المقيمين بوحدة العمود الفقرى بقسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة عين شمس على الجراحات الخاصة بالعمود الفقرى لتخريج جراح آمن لنفسه وللمريض .

وتعقد الدورة تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و أ.د. على الأنور عميد  كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات وبالتعاون الكامل مع أ.د. هالة سويد وكلية كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  .

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