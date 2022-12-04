الناقد المغربي محمد مشبال فى ضيافة آداب عين شمس

استضافت كلية الآداب بجامعة عين شمس اليوم الناقد المغربي الدكتور محمد مشبال أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الملك السعدي بتطوان في الندوة الافتتاحية لسلسلة المحاضرات العلمية التي تقام خلال فترة برنامج "أستاذ زائر" التي قام بإعدادها قسم اللغة العربية وتستغرق ٣ أيام.

وتأتي الزيارة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،الدكتور حنان كامل القائم بأعمال عميد الكلية، وإشراف الدكتور شيرين مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وتنسيق الدكتور منال محرم رئيسة قسم اللغة العربية وإعداد الدكتورة هدى عطية المدرس بالقسم.

وفي كلمتها الترحيبية قالت الدكتور حنان كامل : إن هذه الاستضافة العلمية تأتى في إطار النشاط والتبادل الثقافي بين كليات الآداب على مستوى الوطن العربي؛في مجال النقد الأدبي والبلاغة .

و ألقى الدكتورة "محمد مشبال "محاضرة بعنوان : " تجليات البلاغة وامتداداتها" لطلاب الدراسات العليا والباحثين.

وعبر الدكتور "مشبال" عن سعادته بوجوده في مصر قائلا : " أشعر أني حصلت على الجائزة الرابعة بوجودي في كلية الآداب جامعة عين شمس ، وسط هذه الحفاوة والاستقبال الدافئ ، الذى أشعل عواطفي" ، كما عبر عن هواه المصري قائلا : " اعتبر نفسي سليل الثقافة المصرية وكأني هجين هوية مغربية مصرية أفخر بها " كما استمتع الحضور بمشاهدة فيلم وثائقى أعدته اللجنة المنظمة، حول مؤلفاته في علم البلاغة بأنواعها المختلفة، مثل بلاغة الخطاب السياسي وبلاغة السيرة الذاتية ، البلاغة والنهضة ، الهوى المصري في خيال المغاربة، أسرار النقد البلاغي ، مصر في عيون المغاربة، والعديد من المؤلفات .

استعرض الفيلم الوثائقي الجوائز التى حصل عليها ، و أكد "مشبال" أنه تربي أدبيا على استيعاب وهضم أعمال الأدباء المصريين الذين صنعوا النهضة العربية مثل طه حسين ، ونجيب محفوظ والتقى بتلاميذهم وتأثر بهم، بعكس السطوة المنهجية التي اتسمت بها أعمال الكتاب المغاربة التي اتشحت بالغموض والألغاز .

وطالب الدكتور محمد مشبال بإعادة الممارسة النقدية العربية الحديثة إلى مضمار البلاغة، منوها على على ضرورة العودة إلى مفهومى : " اصنع نفسك" و " النص هو انت" .

وهدفت المحاضرة الى إفادة الباحثين وطلاب الدراسات العليا واطلاعهم على المناهج البلاغية الجديدة أو الموسعة على حد تعبير الضيف.

من الجدير بالذكر أن الدكتور "مشبال "يترأس فرقة البلاغة وتحليل الخطاب في كلية الآداب بجامعة الملك السعدي في تطوان المغربية، وقد حصل مؤخرا على جائزة الملك فيصل العالمية في اللغة العربية والأدب في دورتها الثالثة والأربعين عام ٢٠٢١، وقد سبق له الحصول على جائزة الشيخ زايد للكتاب فرع الفنون والدراسات النقدية عام ٢٠١٨ عن كتاب (في بلاغة الحجاج: نحو مقاربة بلاغية حجاجية لتحليل الخطاب)، كما حصل على جائزة "كتارا" للرواية العربية في فئة الدراسات النقدية عام ٢٠١٨ عن دراسته (الرواية والبلاغة نحو مقاربة بلاغية موسعة للرواية العربية).

وقد قامت الدكتور حنان كامل؛ بتكريم الضيف اليوم وتسلميه الدرع التذكاري لكلية الآداب؛ ترحيبا به وتثمينا لزيارته العلمية المفيدة.

وقدم قسم اللغة للعربية صورة مشرفة؛ حضورا وتنظيما، وقد تخللت المحاضرات العلمية فقرات أدبية للطلاب الموهوبين بالقسم.

آداب عين شمس تستضيف الناقد المغربي محمد مشبال (2)

آداب عين شمس تستضيف الناقد المغربي محمد مشبال (3)

آداب عين شمس تستضيف الناقد المغربي محمد مشبال (4)

آداب عين شمس تستضيف الناقد المغربي محمد مشبال (5)

آداب عين شمس تستضيف الناقد المغربي محمد مشبال (6)

آداب عين شمس تستضيف الناقد المغربي محمد مشبال (7)

آداب عين شمس تستضيف الناقد المغربي محمد مشبال (8)

آداب عين شمس تستضيف الناقد المغربي محمد مشبال (9)

آداب عين شمس تستضيف الناقد المغربي محمد مشبال (10)