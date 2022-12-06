تعليم بني سويف: مجازاة الإشراف للتقصير والإهمال في العمل ببعض مدارس المحافظة

قرر محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف مجازاة الإشراف الفرعي والعام لعدم انضباط المدرسة والتقصير من جانب المشرفين.

جاء ذلك خلال الزيارة المفاجئة لمجمع مدارس الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية والشهيد كمال طعمه (النيل الثانوية سابقا) والدكتور ايهاب إسماعيل الثانوية العسكرية، حيث تفقد حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والأنشطة ومتابعة سجلات المدرسة من حضور وانصراف وسجلات الأمن والاجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتبة والمعلم الغائب.



يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وبناء على تكليفات الدكتور محمد هانئ محافظ بني سويف بضرورة تكثيف المتابعة لتحقيق الانضباط داخل المدارس، والاطمئنان على انتظام الدراسة.

وطالب وكيل الوزارة ، بإعادة تكليف الإشراف وتفرغهم من الحصص يوم الإشراف لتحقيق الانضباط، مشددا على ضرورة إحكام السيطرة على أمن بوابة المدرسة من بداية اليوم الدراسي وحتى مغادرة الطلاب المدرسة نهاية اليوم الدراسي والتأكيد على تواجد الاشراف اليومي بجميع أركان المدرسة والفناء أثناء الفسحة حرصاً على سلامة أبنائنا الطلاب موجها بضرورة الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب.

وشدد وكيل الوزارة، على أهمية تفعيل دور الاخصائي الاجتماعي والقيام بدوره في توعية الطلاب والعمل على الحد من تأخير الطلاب عن المواعيد الرسمية وتغيبهم عن المدرسة.