اجتماع لتطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية لتذليل كافة المعوقات

اجتمع المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، ظهر اليوم الثلاثاء الموافق ٦ / ١٢ / ٢٠٢٢، بمقر نادي مستشاريالنيابة الإدارية، بالسيدات والسادة المستشارين مديري النيابات على مستوى الجمهورية،





جاء ذلك في حضور السادة المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشارة / فهيمة الحكيم، المستشار / محمد عبد الكريم، والمستشار / جمال عبد اللطيف، والمستشار / عبد الناصر خطاب، والمستشار / عبد الحليم محمود،أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار / أحمد مرسي - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية،والمستشار/ حافظ عباس - مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار / عبدالرؤوف موسى – رئيس مجلس إدارة ناديمستشاري النيابة الإدارية، والسيدات والسادة المستشارين أعضاء مجلس إدارة النادي.





حيث تطرق الاجتماع لسبل تطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية في ضوء مقترحات السادة المستشارين مديريالنيابات، بما يكفل تذليل كافة المعوقات التي صادفها الواقع العملي في سبيل تحقيق العدالة الناجزة.





وقد أكد معالي المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، على أهمية التواصل بين رئاسة الهيئة والمكاتب الفنيةوفروع الدعوى التأديبية والنيابات على مستوى الجمهورية، لتتمكن النيابة الإدارية من أداء رسالتها السامية فيتحقيق العدالة ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وإعلاء سيادة القانون.

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