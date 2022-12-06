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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتفاقية بين العالم الإسلامي وجمعيات الصليب والهلال الأحمر لتقديم مساعدات إنسانية

صدى البلد

وقعت رابطة العالم الإسلامي، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، لتقديم حزمة شاملة من الدعم الإنساني للمتضررين من النزاعات المسلحة والنازحين والمهاجرين في عددٍ من البلدان حول العالم.

وأوضحت وكالة أنباء السعودية (واس) أن الاتفاقية تم توقيعها في العاصمة الأمريكية واشنطن بين الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، والأمين العام الرئيس التنفيذي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاجان تشاباجين، مشيرة إلى أن الرابطة ستسهم بالموارد والمعرفة والخبرة والاتصالات ونشر المعلومات ومراجعة كل مشروع وتقييمه بشكل مفصل، بينما سيتولى الاتحاد الدولي تنفيذ المشروعات المُخطط لها بالجودة والتوقيت المتفق عليهما وتقديم تقارير منتظمة عن ذلك لمتابعتها.

وبهذه المناسبة، أكد الشيخ العيسى أهمية التعاون بين المنظمات الدولية لتحقيق الأهداف الإنسانية، معربا عن سعادته بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لتقديم الدعم للمتضررين من النزاعات ولاسيما رفع معاناة المهاجرين والنازحين.

من جانبه، أعرب تشاباجين عن ثقته في أهمية الشراكة مع رابطة العالم الإسلامي من أجل الوصول إلى المتضررين من الكوارث والأزمات في جميع أنحاء العالم، منوها بأن الالتزام المشترك بالإنسانية والعمل الإنساني سيتعزز من خلال هذا التعاون.

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