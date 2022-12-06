التعادل السلبي يحسم مباراة المغرب وإسبانيا.. واللقاء يتجه للأشواط الإضافية

انتهى الوقت الأصلي من مباراة المغرب وإسبانيا، بالتعادل السلبي بين المنتخبين، في دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

الشوط الأول شهد التكافؤ بشكل كبير بين المنتخبين، دون تهديد أي من المرميين حتى انتصاف الشوط.

وفي الدقيقة 27، تلقى ماركو أسينسيو كرة طولية، ليسدد الكرة بيسراه من الجهة اليسرى بمنطقة جزاء المغرب، لكنها سكنت الشباك الخارجية لمرمى ياسين بونو.

وسدد نصير مزراوي كرة قوية من خارج منطقة جزاء منتخب إسبانيا في الدقيقة 33، تصدى لها يوناي سيمون ببراعة.

وفي الدقيقة 42، تلاعب يوسف بوفال بدفاعات إسبانيا من الجهة اليسرى، ليرسل كرة عرضية قابلها نايف أكرد بضربة رأسية علت المرمى.

وفي الشوط الثاني، ساد الحرص بين لاعبي المنتخبين، وتبادلا السيطرة على أحداث المباراة.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة، نفذ داني أولمو ركلة حرة من الجهة اليسرى، تصدى لها ياسين بونو ببراعة، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية.

وأصبح جافي متوسط ميدان فريق برشلونة الإسباني، ثاني أصغر لاعب يُشارك في الأدوار الإقصائية لبطولات كأس العالم 2022.

ويُعد جافي أحد أبرز المواهب في كرة القدم، وفاز بجائزة “كوبا” لأفضل لاعب شاب في الموسم الماضي.

وصار جافي أصغر لاعب يُشارك في الأدوار الإقصائية لبطولات كأس العالم، منذ الأسطورة البرازيلية بيليه الذي شارك في عمر الـ 17، بمونديال 1958.

ويبلغ جافي من العمر 18 عامًا و123 يومًا، ويشارك أساسيًا في مباراة إسبانيا والمغرب

تشكيل إسبانيا:

في حراسة المرمى: يوناي سيمون

خط الدفاع: يورنتي - رودري - لابورت - جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - جافي - بيدري

خط الهجوم: ماركو أسينسيو - فيران توريس - داني أولمو .

المغرب ضد إسبانيا:



يطمح منتخب المغرب بقيادة مديره الفني وليد الركراكي تفجير مفاجأة مدوية بتحقيق الفوز على الماتدور الإسباني في مباراة اليوم، والتأهل إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

وبات منتخب المغرب هو الوحيد الممثل للكرة العربية في الأدوار الإقصائية للمونديال، في ظل عدم تمكن منتخبات تونس وقطر والسعودية من اجتياز مرحلة المجموعات.

وتأهل منتخب المغرب لدور الـ16 في مونديال قطر عقب تربعه على قمة المجموعة السادسة "القوية" برصيد 7 نقاط، بعد تحقيقه انتصارين وتعادلا وحيدا، ليصبح صاحب الرصيد الأعلى من النقاط في الدور الأول بالاشتراك مع هولندا وإنجلترا، اللذين حققا الرصيد ذاته في مجموعتيهما، من إجمالي 32 منتخبا مشاركا في مرحلة المجموعات.