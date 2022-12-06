مرتضى منصور يهنئ المنتخب المغربي بعد تأهله لربع نهائي كأس العالم

هنأ مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك المنتخب المغربى بتأهله لربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بانتصاره على إسبانيا بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف.



وكتب رئيس نادى الزمالك عبر تويتر "يتقدم مرتضى منصور رئيس الزمالك بالتهنئة إلى جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي الشقيق على الإنجاز الكبير والمشرف الذي حققه منتخب المغرب بعد الفوز على اسبانيا والتأهل الى دور ال٨ في بطولة كأس العالم كأول منتخب عربي يصل إلى هذا الدور متمنيا لهم دوام التوفيق فيما هو قادم.

التعادل السلبي استمر وسط صمود من لاعبي المغرب، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح، سجل صابيري للمغرب، فيما أهدر بابلو سارابيا الركلة الأولى لإسبانيا بتسديده في القائم الأيمن.

وسجل حكيم زياش الركلة الثانية للمغرب، فيما تصدى بونو لجزائية كارلوس سولير.

وأهدر بدر بانون وسيرجيو بوسكيتيس الركلة الثالثة للمغرب وإسبانيا.

وسجل حكيمي رابع ركلات المغرب ليقودهم للتأهل لربع النهائي في إنجاز تاريخي لم يتحقق في تاريخ العرب.