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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب حلوان تكشف كيفية الالتحاق ببرامج مركز اللغات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يقدم مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان، العديد من الدورات التدريبية التي تنمي مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب جامعة حلوان وإشراف الدكتور شادي الكردي مدير المركز.

و كشفت إدارة مركز اللغات و الاغراض المتخصصة بجامعة حلوان  أن الدورات التدريبية تهدف إلى تنمية قدرات المتدرب، والحصول على فرص وظيفية أفضل فى المستقبل وذلك من خلال تطوير مهارته اللغوية .

كما نوهت إدارة مركز اللغات بجامعة حلوان انه على الطلاب الراغبين فى الحجز والاستعلام  عن الدورات التدريبية التى يقدمها المركز سرعة التوجه لمبني  المركز بكلية الآداب و تقديم المستندات والرسوم المطلوبة و التى تشمل صورة بطاقة الطالب .

وقد تم إنشاء مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بهدف عقد دورات تدريبية تؤهل الطلاب وتساهم في رفع كفاءة الدراسة والبحث بالاشتراك مع بعض الجهات المعنية وكذلك رفع الكفاءة المهنية في تخصصات مختلفة.

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كلية التربية الفنية جامعة حلوان تنظم ورشة تفاعلية لطلابها تحت شعار الأخضر حياة

نظمت إدارة النشاط الإجتماعي والرحلات بجامعة حلوان البطولة المركزية للشطرنج الكلاسيك، وبمشاركة منتخبات ٢١ كلية من كليات جامعة حلوان.

وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وإشراف عام الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ، و هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ، وراشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، و عصام زكي مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات.

وقد أقيمت المسابقة بالنظام السويسري فيشر في رحاب كلية التربية  بعدد تسع جولات ، وسط منافسة قوية ، وقد قام الاتحاد المصري للشطرنج بقيادة  الدكتور هشام الجندي بدور كبير في انجاح هذه البطولة و اخراجها بهذا الشكل الرائع من خلال التحكيم المتميز للمسابقة و من خلال نخبة من الحكام والأساتذة الدوليين ذوي الخبرات الطويلة في هذا المجال.

الدورات التدريبية جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان الاتحادات الطلابية Jobs Education

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