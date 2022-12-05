كلية التربية الفنية جامعة حلوان تنظم ورشة تفاعلية لطلابها تحت شعار الأخضر حياة

نظمت كلية التربية الفنية جامعة حلوان ورشة تفاعلية لطلاب الكلية تحت شعار الأخضر حياة بالتعاون مع شركة سكيب للدهانات، وذلك في مجال التصوير باستخدام الوان صديقة للبيئة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور محمود حامد عميد الكلية، وإشراف الدكتورة مها مزيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبمشاركة العديد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.



أكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على اهتمام الجامعة في المشاركة المجتمعية، وحرصها الدائم على تنظيم ورش العمل التي تساهم في زيادة وعي الطلاب فى الحفاظ على البيئة، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية في تحقيق رؤية مصر 2030.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمود حامد عميد الكلية ان هدف الورشة ترسيخ قيمة الحفاظ على البيئة فى أذهان طلاب الكلية، حيث تم عمل جدارية طولها ٨متر في ١٥٠عرض من وحي الطبيعة وذلك لتأكيد دور الفن في نشر الوعي البيئي للحفاظ عليها والتي تعد أحد أهداف كلية التربية الفنية.



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