لعشاق الألماني.. أوبل فيكترا أوتوماتيك بـ 62 ألف جنيه

تحظى علامة “أوبل” الألمانية بقبول كبير فى سوق السيارات المصري خاصةً موديلات “فكترا” التي حققت نجاحات كبيرة فى التسعينيات، والتى لازالت حتى اللحظة متداولة بشكل كبير فى سوق المستعمل.

وفقاً لمنصة بيع السيارات المستعملة “أونلاين” الأشهر فى مصر، جاء عرض على سيارة أوبل فيكترا موديل 1995 بسعر 62 ألف جنيه.

أوبل فيكترا موديل 1995

تأتى السيارة أوبل فيكترا موديل 1995 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 136 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات، بسرعة قصوي 180 كيلومترا في الساعة.

أوبل فيكترا موديل 1995

جاءت أوبل فيكترا موديل 1995 بمقصورة مريحة تتسع لـ 4 أشخاص بأريحية، مع مكيف هواء، زجاج كهربي، عدادات قراءة سهلة، وعجلة قيادة تقليدية.

أوبل فيكترا موديل 1995

يذكر أن أوبل فيكترا موديل 1995 باللون الأحمر حصلت على دهان خارجي للتجديد، بينما داخليا لم تتعرض لأى دهانات، ولغت قراءات عداداتها أكثر من 200 ألف كيلومتر، مقابل سعر 62 ألف جنيه.