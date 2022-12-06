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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022 و القنوات الناقلة

كأس العالم
كأس العالم

انتهت منافسات ثمن نهائي كأس العالم في نسخته الـ 22 والمقامة في قطر بتأهل عربي تاريخي عن طريق منتخب المغرب.

وتقام مباريات ربع النهائي يومي الجمعة والسبت 9 و10 ديسمبر الجاري.

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أول تعليق من ياسين بونو عقب التألق فى مباراة المغرب وإسبانيا بكأس العالم

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أرقام قياسية لمنتخب المغرب عقب التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2022

القنوات الناقلة لمباريات ربع نهائي كأس العالم 2022 

وتنقل مباريات كأس العالم في الشرق الأوسط حصريا على قنوات بي إن سبورت.

وستذاع المباريات كما هي العادة في البطولات الكبرى عبر قنوات "beIN SPORTS MAX".

بالإضافة إلى ذلك، تنقل مباريات ربع النهائي عبر قنوات الكأس اكسترا.

وتذاع بعض المباريات على القنوات المفتوحة يتم الإعلان عنها في يومها.

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022 مونديال قطر 

البرازيل ضد كرواتيا - الجمعة 9 ديسمبر - 5:00 مساء - استاد المدينة التعليمية

الأرجنتين ضد هولندا - الجمعة 9 ديسمبر - 9:00 مساء - استاد لوسيل

المغرب ضد البرتغال - السبت 10 ديسمبر - 5:00 مساء - استاد الثمامة

إنجلترا ضد فرنسا - السبت 10 ديسمبر - 9:00 مساء - استاد البيت
 

القنوات الناقلة لمباريات ربع نهائي كأس العالم مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العالم منتخب المغرب كأس العالم البرتغال

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