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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قُبلات وأحضان.. أشرف حكيمي يحتفل مع والدته بفوز المغرب على إسبانيا

اشرف حكيمي ووالدته
اشرف حكيمي ووالدته

حرص أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب، على الاحتفال مع والدته، بتأهل أسود الأطلس إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022.


وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو لأشرف حكيمي، اثناء توجهه إلى المدرجات بملعب المدينة التعليمية، حيث تتواجد والدته، عقب مباراة المغرب وإسبانيا، لتقبيلها والاحتفال معها بالإنجاز التاريخي.

وتأهل منتخب المغرب للدور ربع النهائي من كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بفضل انتصاره بركلات الترجيح على حساب منتخب إسبانيا.


وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي من مباراة المغرب وإسبانيا بالتعادل السلبي بين المنتخبين، لحساب الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022 بقطر، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح، التي ابتسمت لمنتخب المغرب، ليفوز بثلاث ركلات دون مقابل.

 

والدة أشرف حكيمي احتفال اسبانيا منتخب المغرب كأس العالم

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