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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفقي: لا صحة لتحرير جديد لسعر الصرف .. وبرنامج صندوق النقد يشمل إصلاحات هيكلية

فخري الفقي
فخري الفقي

 أكد  فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن برنامج صندوق النقد الدولي الثالث  شهد مفاوضات شاقة ودقيقة، وتم الاتفاق على وضع  برنامج  للإصلاح الاقتصادي والهيكيلي، ويستمر البرنامج لمدة أربع سنوات وليس ثلاثة  .

فخري الفقي: الاقتصاد والنشاط المصري بخير

وقال فخري الفقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة أخيرة ” المذع على قناة “ أون ”، :"  الخطوات والاجراءات التي تسير عليها الاجتماعات مع صندوق النقد طبيعية"، مضيفا:" مفاوضات  الـ 7 اشهر  كانت دقيقة وتضمنت  عدة نقاط  وهي دور القطاع الخاص وفقاً لوثيقة ملكية الدولة والافراج عن السلع ومستلزمات الانتاج في الموانيء .".

 

وأضاف فخري الفقي:" البرنامج الجديد سوف يستمر اربعة سنوات  على مدار 48 شهراً، وسيتم إجراء ثمانية  مراجعات بشكل نصف سنوي على مدار الأربع سنوات وهنا تكمن شهادة الثقة".

 

وتابع فخري الفقي:"  سوف يتم صرف الشريحة الأولى من القرض بعد الموافقة النهائية يوم 16 ديسمبر الجاري، وأتوقع أن تتسلم مصر مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي خلال الشهر الجاري مع دخول أو شريحة من القرض المخصص مباشرة لها من الصندوق".

 

وأكد فخري الفقي أن سعر الصرف تم تحريره بالفعل  واصبح مرناً وسوف يستمر على مدار أربع سنوات، وأن الحديث عن تحرير جديد غير حقيقي وان مايحدث  في السوق السوداء  من تصرفات عشوائية يتحمل مسؤوليتها المروجون.

 

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