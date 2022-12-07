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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الاتحاد المصري للإعاقة: 25 ديسمبر.. انطلاق احتفالية «قادرون باختلاف» النسخة الرابعة|فيديو

أمل مبدى
أمل مبدى

أكدت المهندسة أمل مبدى رئيس الاتحاد المصري للإعاقة الذهنية، أن انطلاق احتفالية قادرون باختلاف النسخة الرابعة ستكون يوم 25 ديسمبر.

 

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رئيس جامعة أسيوط يتقدم مسيرة قادرون باختلاف احتفالا باليوم العالمى لذوي الهمم

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إطلاق قافلة طبية لخدمة قادرون باختلاف بمحافظات القناة

وأضافت رئيس الاتحاد المصري للإعاقة الذهنية، خلال مداخلة هاتفية على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن الجميع يعمل، من أجل أن تخرج الاحتفالية مثل العام الماضي.

ولفتت إلى أن الرئيس عبد السيسي، يدعم قادرون باختلاف، وكلمة شكرًا لا تكفي لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، والنسخة الرابعة برعاية الرئيس. 

وأشارت إلى أن النسخة المقبلة سيشارك فيها أطفال قادرون باختلاف من الدول العربية مثل الإمارات وقطر والسعودية، وأوضحت أن العام الحالي به أفكار جديدة، وأن هشام جمال سيكون مخرج النسخة المقبلة، وأن المطرب حسين الجسمي، سيشارك بالإضافة لنجوم كبار.

الاتحاد المصري للإعاقة احتفالية قادرون باختلاف الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتحاد المصري للإعاقة الذهنية

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