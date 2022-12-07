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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر مذهل.. بدء الحجز المسبق على أحدث هواتف شاومي «Xiaomi 13»

Xiaomi 13
Xiaomi 13

أعلنت علامة “ِشاومي" الصينية عملاق صناعة الهواتف الذكية فى العالم عن بدء الحجز المسبق عن أحدث هواتفها Xiaomi 13، بالرغم من تأجيل إطلاقه بشكل رسمي.

وبحسب موقع “جي إس إم آرينا” التقني، كان قد تم تأجيل إطلاق هاتف Xiaomi 13 بشكل رسمي بسبب وفاة الأمين العام السابق للحزب الشيوعي الصيني، وبالرغم من عدم إعلان الشركة عن ميعاد إطلاق الشركة، إلا أن التجار استغلوا الأمر وأعلنوا بدء الحجز المسبق من خلالهم لجنى أموال طائلة من محبي العلامة الشهيرة.

Xiaomi 13

ليتم بدء الحجز المسبق لهاتفي Xiaomi 13 و Xiaomi 13 Pro مقابل 142 دولارًا بشكل مبدئي، ويعد Xiaomi 13 Pro استكمالاً لنجاح شقيقه الأكبر  Xiaomi 12S Ultra، مع كاميرا بدقة 50 ميجابيكسل، بمستشعر Sony IMX989.

وبحسب التسريبات سيكون Xiaomi 13 أبر من شقيقه السابق12 بحوالى 2 ميلليمتر، ويبلغ وزنه 189 جراماً، بينما Xiaomi 13 Pro سيزن 229 جراماً، وضهر من السيراميك.

يذكر أن شاومي احتفلت ببيع 60 مليون هاتف ذكي زيادة عن مبيعات العام الماضي، ليصل إجمالى مبيعات هواتفها الذكية عالمياً إلى 300 مليون نسخة من هواتف Redmi Note.

شاومي Xiaomi Xiaomi 13 Xiaomi 13 PRO Xiaomi 12S

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