خلال 24 ساعة.. ريلمي تطلق أحدث هواتفها «Realme 10 Pro» في الأسواق

كانت قد أعلنت شركة “ريلمي” الصينية فى نهاية شهر نوفمبر الماضي بالصين عن أحدث هواتفها الذكية وهما Realme 10 Pro و 10 Pro+، اللذان كانا يعملان بنظام أندرويد 13 لأول مرة، وكذلك واجهة تشغيل Realme UI 4.0 الخاصة بـ ريلمي.

وبحسب موقع "جي إس إم آرينا التقني، ستطلق ريلمي الهاتفين فى الصين بعد 24 ساعة فى 8 ديسمبر المقبل، ومن ثم الظهور رسمياً فى باقي المتاجر المعتمدة للشركة حول العالم.

يذكر أن هاتف ريلمي Realme 10 Pro، يحتوى على شاشة من نوع LCD بقياس 6.72 بوصة، وبدقة 1080 بكسل، بمعدل تحديث الشاشة إلى 120 هرتز، ويحتوي الهاتف على ماسح بصمة الإصبع جانبي أعلى زر الطاقة.

ولعل أبرز نقاط البيع بهاتف ريلمي Realme 10 Pro، هو الكاميرا الخلفية التي تأتي بدقة 108 ميجابكسل مع مستشعر سامسونج من نوع ISOCELL HM6 بحجم 1 / 1.67 بوصة مع 0.64 ميكرومتر بكسل ونمط Nonapixel الذي يبلغ 9 إلى 1 بكسل، بالإضافة إلى مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، كما يتميز الهاتف بكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.