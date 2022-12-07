رضا عبدالعال: رونالدو «عالة» على البرتغال وأتمنى مشاركته أساسيًا أمام المغرب

يرى رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية الأسبق، أن كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد السابق، أصبح لا يفيد منتخب البرتغال فنياً، خلال المرحلة الحالية.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات عبر قناة “إم بي سي مصر”: “رونالدو عالة على منتخب البرتغال، والفرقة كانت شرسة هجومياً أمام سويسرا من غيره”.

وتابع: “أتمنى مشاركته أساسياً قدام منتخب المغرب عشان الفريق المغربي يقدر يتأهل ونقوله مبروك”.

وأضاف: “رونالدو مش زي ميسي، هو عايز المنتخب كله يخدم عليه لكن ميسي أما بتكون مش ماشية معاه بيساعد زملائه بمهاراته”.

واختتم: “اللاعيبة كانت بتلعب فايقة ومبسوطة أنه مكانش في الملعب عشان كدا كسبوا المكسب الكبير دا”.

" src=" ">