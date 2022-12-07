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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة| بيراميدز يخطط لخطف نجم الأهلي.. ورونالدو يرد على أنباء انتقاله للنصر السعودي

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

بقى عصبي.. نجم الزمالك السابق يكشف سر تراجع أداء زيزو

يرى محمد صلاح نجم الزمالك السابق، أن أحمد سيد زيزو، نجم القلعة البيضاء، أصبح عصبيًا بسبب كثرة تغيير مركزه مع الزمالك. 

ضياء السيد يكشف عن بديل علي معلول في مواجهة الأهلي وغزل المحلة

كشف ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، الأزمة الوحيدة التي تواجه مارسيل كولر مدرب الأهلي.

نادٍ أوروبي يوجه ضربة قوية لـ الأهلي ويقترب من ضم نجم بيراميدز

اقترب إبراهيم عادل، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من الانضمام إلى صفوف فريق أحد أندية الدوري البلجيكي، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

على طريقة إكرامي وفتحي.. بيراميدز يخطط لخطف نجم الأهلي

فجر الإعلامي محمد شبانة، مفاجأة بشأن انضمام حسين الشحات، نجم النادي الأهلي إلى فريق بيراميدز، على خطى إكرامي وأحمد فتحي.

سنعود أقوى.. أول تعليق من راموس بعد وداع إسبانيا لمونديال قطر

علق الإسباني سيرجيو راموس، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على وداع منتخب بلاده لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

بأربع كلمات.. رونالدو يحسم الجدل بشأن انتقاله إلى النصر السعودي| شاهد

حسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، الجدل بشأن انتقاله إلى النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

أمام رفاق رونالدو.. موعد مباراة منتخب المغرب القادمة في كأس العالم

نجح منتخب المغرب بقيادة وليد الركراكي، في التأهل إلى دور ربع نهائي كأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.

مدرب المغرب السابق يكشف سر تفوق أسود الأطلس على إسبانيا بالمونديال

قال حسن مؤمن مدرب منتخب المغرب السابق، إن تأهل أسود الأطلس إلى دور الثمانية بكأس العالم 2022، فرحة لكل العرب وليس للشعب المغربي فقط، موضحًا أن الطموحات مرتفعة من أجل الوصول لأعلى نقطة.

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