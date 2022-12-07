أخبار الرياضة| بيراميدز يخطط لخطف نجم الأهلي.. ورونالدو يرد على أنباء انتقاله للنصر السعودي

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

يرى محمد صلاح نجم الزمالك السابق، أن أحمد سيد زيزو، نجم القلعة البيضاء، أصبح عصبيًا بسبب كثرة تغيير مركزه مع الزمالك.

كشف ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، الأزمة الوحيدة التي تواجه مارسيل كولر مدرب الأهلي.

اقترب إبراهيم عادل، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من الانضمام إلى صفوف فريق أحد أندية الدوري البلجيكي، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

فجر الإعلامي محمد شبانة، مفاجأة بشأن انضمام حسين الشحات، نجم النادي الأهلي إلى فريق بيراميدز، على خطى إكرامي وأحمد فتحي.

علق الإسباني سيرجيو راموس، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على وداع منتخب بلاده لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

حسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، الجدل بشأن انتقاله إلى النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

نجح منتخب المغرب بقيادة وليد الركراكي، في التأهل إلى دور ربع نهائي كأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.

قال حسن مؤمن مدرب منتخب المغرب السابق، إن تأهل أسود الأطلس إلى دور الثمانية بكأس العالم 2022، فرحة لكل العرب وليس للشعب المغربي فقط، موضحًا أن الطموحات مرتفعة من أجل الوصول لأعلى نقطة.