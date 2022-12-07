نادٍ أوروبي يوجه ضربة قوية لـ الأهلي ويقترب من ضم نجم بيراميدز

اقترب إبراهيم عادل، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من الانضمام إلى صفوف فريق أحد أندية الدوري البلجيكي، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكان النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، يرغب في التعاقد مع إبرهيم عادل، لكن مغالاة نادي بيراميدز المادية، عطلت الصفقة، لكنه مازال يُعد أحد أبرز التدعيمات التي ترغب القلعة الحمراء في إتمامها.

وأكد الإعلامي محمد شبانة، أن إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز أصبح قاب قوسين أو أدنى من الرحيل إلى أحد الأندية في الدوري البلجيكي.

وقال “شبانة” في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس، أن إبراهيم عادل، لاعب بيراميدز قريب من الانضمام لأحد الأندية البلجيكية خلال شهر يناير القادم.

مفاوضات نجم بيراميدز

واختتم أن المفاوضات تسير بشكل جيد مع بيراميدز، وقد يتم الإعلان عنها قريبًا، مؤكدًا أنه يتمنى احتراف المزيد من اللاعبين المصريين في أوروبا، على غرار أحمد فتوح لاعب الزمالك.