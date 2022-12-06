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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حكام مباريات الدوري.. الحنفي يدير مباراة الأهلي والمحلة .. الغندور للزمالك والطلائع

محمد الحنفي
محمد الحنفي

كشفت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن حكام مباريات يوم غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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وأسندت لجنة الحكام، بحسب بيان صادر عن اتحاد الكرة اليوم الثلاثاء، قيادة مباراة بيراميدز والمقاولون التي ستُقام عند 2:45 للحكم محمد سلامة على أن يُساعده كلا من ماجد المليجي وطارق مصطفى، فيما سيكون محمد إبراهيم الدسوقي حكمًا رابعًا ومحمد عادل حكمًا لـ VAR على أن يُساعده شريف محمد.

وأسندت اللجنة للمباراة التي ستُقام في التوقيت ذاته بين فاركو والداخلية للحكم محمد عباس قابيل على أن يُساعده كلاً من مصطفى حسن وإسلام أبو العطا وسيكون عمرو عايد حكمًا رابعًا وهشام القاضي حكمًا لـ VAR وسيُساعده أحمد توفيق طلب.

وسيُدير محمد الحنفي، بحسب البيان ذاته مباراة الأهلي وغزل المحلة التي ستُقام عند الخامسة عصرًا على أن يُساعده كلاً من سامي هلهل و أحمد رشدي، بينما سيكون هشام الغلال وسيكون محمود بسيوني وحكم VAR مساعد خالد حسين.

وسيدير مباراة طلائع الجيش والزمالك عند السابعة مساءً أحمد الغندور على أن يُساعده كلاً من أسامة السيد وهشام طلب وسيكون محمد العتباني حكمًا رابعًا وطارق مجدي حكمًا لـ VAR وهاني العراقي مساعدًا لحكم VAR.

لجنة الحكام باتحاد الكرة الدوري المصري الممتاز الأهلى الأهلي وغزل المحلة طلائع الجيش والزمالك

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