موعد مباراة المغرب القادمة في ربع نهائي كأس العالم والمنافس المحتمل

تأهل منتخب المغرب الأول لكرة القدم إلى دور ربع النهائي بكأس العالم 2022، بعدما حقق الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح (3-0)، في إطار منافسات الدور ثمن النهائي لمونديال قطر.

وكان الوقت الأصلي والإضافي لمباراة المغرب وإسبانيا، انتهى بالتعادل السلبي.

وتألق ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب في ركلات الجزاء الترجيحية، بعد أن تصدى لـ3 ركلات ترجيحية من لاعبي منتخب إسبانيا.

وتلعب مباراة دور ربع النهائي بين المنتخب المغربي ومنافسه المنتظر (الفائز من مباراة البرتغال وسويسرا) في تمام الساعة الخامسة من يوم السبت المقبل على ملعب الثمامة.

وتنقل المباراة عبر beIN Sports HD 3 Max وbeIN Sports HD 1 Max وAlkass EXTRA One HD وAlkass EXTRA TWO HD.

ركلات الترجيح

التعادل السلبي استمر وسط صمود من لاعبي المغرب، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح، سجل صابيري للمغرب، فيما أهدر بابلو سارابيا الركلة الأولى لإسبانيا بتسديده في القائم الأيمن.

وسجل حكيم زياش الركلة الثانية للمغرب، فيما تصدى بونو لجزائية كارلوس سولير.

وأهدر بدر بانون وسيرجيو بوسكيتيس الركلة الثالثة للمغرب وإسبانيا.

وسجل حكيمي رابع ركلات المغرب ليقودهم للتأهل لربع النهائي في إنجاز تاريخي لم يتحقق في تاريخ العرب.