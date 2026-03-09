الأوقاف توضح أبرز ضوابط الاعتكاف والتهجد في العشر الأواخر من رمضان

قال الدكور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن وزارة الأوقاف وضعت ضوابط للاعتكاف وصلاة التهجد في المساجد بهدف تنظيم هذه الشعيرة والحفاظ على قدسية بيوت الله، موضحًا أن تحديث الضوابط يأتي لمواكبة المتغيرات، مثل انتشار الهواتف المزودة بكاميرات، وذلك لضمان أن يظل وقت الاعتكاف مخصصًا للعبادة لا للتصوير أو توثيق اللحظات الشخصية.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الوزارة خصصت 4812 مسجدًا على مستوى الجمهورية لإقامة الاعتكاف، مع إعلان أسمائها في المديريات المختلفة، مع اختيار المساجد الكبيرة التي تستوعب الأعداد المتزايدة من المعتكفين، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالنظافة واحترام الآخرين والالتزام بتعليمات إدارة المسجد.

وأشار إلى أن الضوابط تهدف أيضًا إلى حماية المعتكفين من أي محاولات للاستغلال الفكري أو نشر أفكار متطرفة، حيث يُحظر توزيع الكتب أو الكتيبات داخل المساجد، مع الاكتفاء بالمكتبات الموجودة في المساجد والتي تضم كتبًا مراجَعة ومعتمدة، إلى جانب كتاب الله.