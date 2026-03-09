الوعي وحب الوطن.. الرئيس السيسي يشارك باحتفالية يوم الشهيد

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ٤٣، التي تنظمها القوات المسلحة، في إطار احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، وذلك بحضور المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى السادة الوزراء وكبار رجال الدولة، وعدد من قيادات القوات المسلحة.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاحتفالية استهلت بتلاوة اية من القرآن الكريم، ثم بدأ البرنامج بعرض عن "منزلة الشهيد الوعي حب الوطن"، أعقبها عرض مصور بالنصب التذكاري في ساحة الشعب بالعاصمة الجديدة بنهايته تم عزف سلام الشهيد بساحة الشعب، ثم تم عرض فقرة بعنوان "شهدائنا في قلوبنا" بتقنية الذكاء الاصطناعي، ليعرض بعد ذلك فيلم تسجيلي بعنوان "حتى لا ننسى". كما تضمن البرنامج عرضاً لأغنية بعنوان "أنت البطل"، ثم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "حلم الشهيد"، وفيلم آخر بعنوان "المهمة حماية وطن"، واختتمت العروض بأوبريت "100 مليون فدائي".

