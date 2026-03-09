الرئيس السيسي يشارك بالندوة التثقفية الـ43 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الندوة التثقفية الـ 43 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة وبحضور كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة والشرطة بالإضافة إلى أهالي وأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة.

وتحتفل مصر اليوم بيوم الشهيد الموافق 9 مارس من كل عام اعترافا بجميل وفضل شهدائنا الأبرار وهو ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض فى عام 1969.

خدمات لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والقيادة العامة للقوات المسلحة اهتماما كبيرا لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية بالشكل الذي يتناسب مع التضحيات التي قدموها فداء لثرى الوطن، ولذلك فلزم التطوير الدائم والمستمر لأوجه التكريم والتواصل معهم في مكان إقامتهم وكذا التنسيق مع الجهات المعنية بالقوات المسلحة للتواصل مع نظيرتها من الجهات المدنية لحل المشاكل وتذليل الصعاب التي تواجههم.

أبرز الخدمات التى تقدم لأسر الشهداء والمصابين

تكريم جميع المستفيدين من أسر الشهداء ومصابي العمليات.

تكريم الأب المثالي والأم المثالية "برحلات عمرة وحج".

تكريم أوائل الطلبة من الشهادات العامة والجامعات من أبناء أسر الشهداء والمصابين ضمن تكريمات القوات المسلحة.

تقديم العديد من المساعدات "المادية - المعنوية" للمستفدين من أسر الشهداء ومصابي العمليات، وأعضاء الجمعية طبقاً للائحة جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، وبعد إجراء بحث "ميداني - اجتماعي" وهي "إعانة ثابتة - إعانة بدل مرافق - إعانة عاجلة - إعانة زواج - إعانة وفاة - منحة - سلفة - بدل نقدي للأجهزة التعويضية - الدراجات البخارية".

إصدار خطابات تذكية لأعضاء الجمعية من المصابين وأسر الشهداء.

التنسيق مع صندوق إسكان أفراد القوات المسلحة لتدبير وحدات سكنية لأسر الشهداء ومصابي العمليات.

تكريم جميع المستفيدين من أسر الشهداء ومصابي العمليات سنويَا من خلال الزيارات وعقد اللقاءات بجميع محافظات الجمهورية على مدار العام في حضور المحافظين والعمل على حل مشاكلهم.

تنفيذ زيارات منزلية لتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات كبار السن الغير قادرين على حضور الاحتفالات أثناء تنفيذها بالمحافظات.