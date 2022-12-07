على طريقة إكرامي وفتحي.. بيراميدز يخطط لخطف نجم الأهلي

فجر الإعلامي محمد شبانة، مفاجأة بشأن انضمام حسين الشحات، نجم النادي الأهلي إلى فريق بيراميدز، على خطى إكرامي وأحمد فتحي.

وأكد الاعلامي محمد شبانة، أن هناك أحاديث من جانب وكلاء اللاعبين بشأن انتقال حسين الشحات لاعب الأهلي إلى بيراميدز، والذين يريدون ضمه في صفقة انتقال حر على طريقة أحمد فتحي وشريف إكرامي.

موقف الأهلي من التجديد مع لاعبيه

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الأهلي يريد التجديد لبعض اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع نهاية الموسم، ومن ثم إعارة أي لاعب لا يريده مارسيل كولر".

وأشار إلى أن بيراميدز لا يريد التفاوض مع الأهلي لضم أي لاعب، ولن يدخل في مفاوضات لضم حسين الشحات في يناير، لكن اللاعب تم عرضه عليهم في يناير القادم، مع اقتراب نهاية عقده مع الأهلي.