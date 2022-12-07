عماد متعب عن فوز المنتخب المغربي: طمعتونا وعندنا أمل في باقي منتخباتنا العربية

هنأ عماد متعب نجم الاهلي السابق المنتخب المغربي بعد الفوز علي منتخب اسبانيا فى المواجهة النارية التي جمعت بينهما ، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022.



و كتب عماد متعب عبر حسابه بموقع انستجرام : الف الف لأسود الأطلس و للشعب المغربي لاعيبه رجاله شرفتونا أنجاز تاريخي للعرب طمعتونا و بقي عندنا أمل في باقي منتخباتنا العربيه بعد كدة بغض النظر عن الي جاي احنا معاكم و انتو قدها يلا فرحونا اكتر.

وحقق منتخب المغرب الفوز على نظيره الإسبانى بركلات الترجيح فى المواجهة النارية التي جمعت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر والمستمرة حتى 18 ديسمبر الجاري.