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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة جديدة.. ساندي برفقة مينا مسعود في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام|شاهد

ساندي برفقة مينا
ساندي برفقة مينا مسعود

نشرت الفنانة ساندي صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت في الصورة برفقة الفنان مينا مسعود، مرتدية فستاناً أحمر فاتح كات.

وعلي صعيد آخر كشفت الفنانة ساندي، أن الكثير يعتقد أن حياة الفنان مثالية، وذلك لظهور الفنان طول الوقت أنه يضحك، وكل يوم بـ إطلالة جديدة.

وأضافت ساندي خلال حوارها على قناة النهار، أن الفنان والده يتوفى وبعد أيام يظهر في الأعمال "الفنان بيكون ملتزم بعقد، ولازم يشتغل".

وأشارت ساندي إلى أنها تعرضت لـ اكتئاب حاد بعد الولادة، وحصلت على أدوية كثيرة، وأوضحت أن المشكلات التى تعرضت لها بعد الطلاق فى المرة الثانية، كانت أكثر من المرة الأولى.

وتابعت: "الحمد لله عرضت نفسي على طبيبة نفسية، لمعرفة مفعول الأدوية التى أحصل عليها" معلقة: "اتعالجت نفسيًا عشان معملش مشكلات للجمهور".

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