الصفقة الأضخم.. استئناف توريد عربات السكة الحديد الجديدة من المجر

استقبل ميناء الاسكندرية 37 عربة سكة حديد جديدة درجة ثالثة مكيفة جديدة قادمة من المجر ،ليصل اجمالي عدد العربات الجديدة الدرجة الثالثة المكيفة، التي تم تصنيعها و توريدها من المجر الى 196 عربة من إجمالي العربات التي تم توريدها والتي وصل عددها حتى الآن الى 695 عربة في ضوء التعاقد الذي سبق إبرامه مع التحالف الروسي المجري .

وأعلنت وزارة النقل استئناف توريد عربات السكة الحديد الجديدة من المجر، بعد توقف دام لعدة أشهر بسبب الأحداث العالمية .

وأوضح وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أن شركة جانز مافاج المجرية ستقوم بتصنيع وتوريد باقى العربات المتبقية من اجمالي صفقة الـ 1300 عرية سكة حديد جديد، بالاضافة إلى قيام الشركة المجرية بتوريد 50 عربة بوفية جديدة ستعمل على القطارات الروسية ليصل اجمالى العربات الى 1350عربة وهي الصفقة الأضخم فى تاريخ الهيئة ليتم استكمال ما تبقى من الصفقة من خلال الجانب المجرى .

وأشار الوزير إلى أن هذه الصفقة هي إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لتطوير قطاع النقل ومنه قطاع السكك الحديدية وتوفير كافة الإمكانيات للارتقاء به وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية لافتا إلى أن الصفقة تساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل و أن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعا الى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب .

وتشمل الصفقة 850 عربة مكيفة ( 500 درجة ثالثة مكيفة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ الهيئة و180 عربة درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و 80 عربة بوفيه مكيفة ) بالاضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية ..

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