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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة صبغ الشعر باللون الكستنائي الفاتح

لصبغ الشعر باللون
لصبغ الشعر باللون الكستنائي الفاتح.. إليك الطريقة

تشعر المرأة بالملل من وقت لآخر، وتحتاج للتجديد فى مظهرها وشكلها فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك صبغ شعرك باللون الكستنائي الفاتح بمواد طبيعية من منزلك بعيدا عن أضرار ومخاطر الصبغة التى تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية التي حذر منها اغلب الأطباء. 

تقدم خبيرة التجميل مروة احمد طريقة طبيعية لصبغ الشعر باللون الكستنائي الفاتح. 

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طريقة صبغ الشعر باللون الكستنائي الفاتح


يغلى 30 غراماً من قشور البصل الخارجية في ربع لتر ماء لمدة 15 دقيقة، وبعد التصفية يضاف إليه 5 غرامات من الغليسرين ويدلك به الشعر يومياً، حتى يتم الوصول إلى اللون المطلوب (تنفع هذه الطريقة للشعر غير الدهني).
لا تبتعدي عن البصل بسبب رائحته، ففائدة البصل للشعر تعطيك شعراً جميلاً وقوياً.

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