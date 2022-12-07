عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يواصل متابعة مستجدات العمل بمنظومة المتغيرات المكانية

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي مدير وحدة المتغيرات المكانية

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لقاءاته الدورية لمتابعة ومناقشة آخر مستجدات وسير العمل بمنظومة وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة التي تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو مخالفات بأي شكل من أشكال صور التعدي بقرى ومراكز ومدن المحافظة.

 وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتفعيل عمل المتغيرات المكانية بالمحافظات بالتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن لرصد مخالفات البناء العشوائي والتعامل الفوري معها خاصة وإنها تعد واحدة من أهم تطبيقات المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية إلى جانب الحد من العشوائية في التخطيط العام والارتقاء بالمظهر العمراني للدولة.

 جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندسة فاطمة سلطان مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة والمهندسة ايمان علي مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة.

بعد وفاة تلميذة داخل الفصل.. تعليم أسيوط تتخذ قرارا جديدا ضد مديرة المدرسة والمعلم

بعد وفاتها داخل الفصل.. والد شهيدة العلم بأسيوط: مش هسيب حق بنتي


حيث ناقش الاجتماع آخر تقارير المتغيرات المكانية والموقف التنفيذي لرصد التعديات من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي لتحديد التعديات على أرض الواقع للتعامل الفوري معها.
 

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز ومسئولى وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة وجهات الولاية لرصد التعديات وسرعة إزالتها في المهد ومنع عودتها مرة أخرى دون تقاعس أو تهاون على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومنع ظاهرة البناء العشوائي مؤكداً على تقديمه لكافة أوجه الدعم وتيسير العمل وتذليل العقبات أمام تنفيذ وتطبيق المنظومة بالشكل اللازم والدقيق لها لضمان إنجاز كافة الأعمال وذلك لاسترداد حق الشعب وحق الدولة وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء.
 

يذكر أن منظومة المتغيرات المكانية تعمل بتقنية إلتقاط الصور من خلال الأقمار الصناعية كل ٢٤ ساعة يصحبها إحداثيات شاملة لكافة المتغيرات التي تحدث على الأرض مع ربطها بالمساحة العسكرية ووزارة التخطيط بهدف متابعة التمدد العمراني وضمان تطابق التقارير والبيانات ليتم بعد ذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المتغيرات مما يحفظ حقوق الدولة في حالة التعدي بالبناء على أراضيها بالإضافة إلى تنمية المناطق الأكثر احتياجاً وتوجيه الرعاية المتكاملة لها.

أسيوط اخبار محافظة اسيوط اخبار اسيوط التغيرات المكانية وحدة المتغيرات المكانية إزالة تعديات أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 480 جنيهًا.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

بعد قفزاته المتتالية.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7 ديسمبر|فيديو

نزيف حاد.. الجنيه الذهب يخسر أكثر من 1000 جنيه دفعه واحدة 

بعد استقرار دام 5 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

الوزراء: مصر الأولى عالميًّا في مؤشر التشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية

بعد وفاة تلميذة داخل الفصل.. تعليم أسيوط تتخذ قرارا جديدا ضد مديرة المدرسة والمعلم

تراجع 225 جنيها.. إلى أين سيتجه سعر الذهب في مصر الفترة المقبلة؟

الأستاذ اتصفى.. ملثم يفتح النار على محامٍ داخل مكتبه في الجيزة|ما القصة؟

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط: افتتاح معارض لبيع المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

محافظ أسيوط: بدء إلقاء التربة الزلطية لطريق طراد النيل بطول 4.25 كم

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار يستقبل سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة والوفد المرافق له

شاهد| الصور الأولى من حادث قطار إسبابنا

ارتفاع كبير في أسعار النفط.. وبرنت فوق 79 دولارًا

مدبولي: نسعى لجذب مزيد من الاستثمارات وجعل مصر مركزا لإنتاج الهيدروجين الأخضر

عاجل.. الرئيس السيسي يشهد أختبارات الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

سيدات سبورتنج يشاركن ببطولة كأس إفريقيا للأندية الأبطال لكرة السلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

1040 نشاطًا في 890 مدرسة.. نتائج التعاون بين الثقافة والتربية والتعليم

بـ11 ألف دولار.. سعر إطلالة مي عمر يثير جدل متابعيها| شاهد

تفاديا لأضرارها.. طريقة تحضير مكعبات مرقة الدجاج في المنزل

تناول 50 جرامًا من الجزر يوميًا.. وشاهد ماذا يحدث لجسمك؟

فيديو

لحظة انبهار طفلة بصوت الأذان..خبير يعلق على رد فعلها

مسيلمة الأمريكي يدّعي النبوة.. تزوّج من 20 طفلة منهن ابنته|فيديوجراف

جموح الذهب.. شركات ومحلات تدرس وقف البيع والشعبة تعلق

دولاب مخدرات.. تفاصيل غلق صيدلية العجوزة الشهيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ